Ми дуже любимо різноманітні салати, частенько з мамою, Наталією Михайлівною, готуємо їх, експериментуємо з різними інгредієнтами, вигадуємо нові рецепти ледь не на кожне свято. Та є один простий і цікавий, який незмінно готуємо вже кільканадцять років. Він нам не набридає та може стати для когось чудовою альтернативою на заміну олів’є, шуби чи мімози.

А ще дуже любимо цей салат за його подачу, бо до столу виносять красиво викладеним, а потім при гостях усі інгредієнти перемішують, і він набуває зовсім іншої форми та вигляду, що й відповідає назві.

3 середні картоплини

2 буряки

3 морквини

1 невелика цибулина

1 консерва «Сардини в олії»

1/3 банки консервованого горошку

домашній майонез

сметана

сіль

перець

Відварити в підсоленій воді овочі (картоплю, буряк, моркву), дати охолонути та натерти на крупний тертушці в окремі ємності. Цибулину нарізати дрібними кубиками. Сардини злегка перем’яти виделкою разом із олією. Домашній майонез змішати зі сметаною. На блюдо викласти по черзі акуратними секторами овочі.

В центр покласти порізану цибулю, зверху — сардини у формі напівсфери. Полити сметанно-майонезним соусом. Прикрасити горошком. Після перемішування можна посолити, поперчити на свій смак.

Ярослав ДЖУСЬ.