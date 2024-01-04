Ми дуже любимо різноманітні салати, частенько з мамою, Наталією Михайлівною, готуємо їх, експериментуємо з різними інгредієнтами, вигадуємо нові рецепти ледь не на кожне свято. Та є один простий і цікавий, який незмінно готуємо вже кільканадцять років. Він нам не набридає та може стати для когось чудовою альтернативою на заміну олів’є, шуби чи мімози.
А ще дуже любимо цей салат за його подачу, бо до столу виносять красиво викладеним, а потім при гостях усі інгредієнти перемішують, і він набуває зовсім іншої форми та вигляду, що й відповідає назві.
- 3 середні картоплини
- 2 буряки
- 3 морквини
- 1 невелика цибулина
- 1 консерва «Сардини в олії»
- 1/3 банки консервованого горошку
- домашній майонез
- сметана
- сіль
- перець
Відварити в підсоленій воді овочі (картоплю, буряк, моркву), дати охолонути та натерти на крупний тертушці в окремі ємності. Цибулину нарізати дрібними кубиками. Сардини злегка перем’яти виделкою разом із олією. Домашній майонез змішати зі сметаною. На блюдо викласти по черзі акуратними секторами овочі.
В центр покласти порізану цибулю, зверху — сардини у формі напівсфери. Полити сметанно-майонезним соусом. Прикрасити горошком. Після перемішування можна посолити, поперчити на свій смак.
Ярослав ДЖУСЬ.
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