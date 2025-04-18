У певних випадках пенсіонеру може знадобитися довідка про доходи, наприклад, для оформлення субсидії або виїзду за кордон чи переведення за кордон пенсійних виплат. Щоб її отримати, не обов’язково відвідувати сервісний центр ПФУ, нагадують у Мінсоцполітики.

Адже на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) можна замовити електронну довідку, яка є аналогом паперового документа.

* Для цього на вебпорталі ПФУ у правому верхньому кутку екрана натискаємо кнопку «Вхід» і проходимо авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або через «Дія.Підпис».

* В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» обираємо опцію «Запит на отримання електронних документів»; у вікні, що відкриється, — обираємо «Довідка про доходи пенсіонера».

* Заповнюємо обов’язкові поля форми, які позначені зірочкою, та зазначаємо період, за який потрібно сформувати довідку.

* Надаємо дозвіл на передачу та обробку персональних даних і натискаємо кнопку «Відправити до ПФУ».

Це — все, за результатами опрацювання заяви слідкуємо в розділі «Мої звернення» (на панелі зліва).

Якщо потрібні підказки, як авторизуватися на вебпорталі ПФУ за допомогою КЕП, це можна дізнатись з покрокової інструкції http://bit.ly/3FP4Q0G або у відеороз’ясненні http://bit.ly/446QsuD