Стрес — природна реакція організму на чинники, які потенційно загрожують фізичному та психічному здоровʼю людини. В умовах війни та щоденних викликів багато з нас переживають травматичні події та емоційну напругу.

Якщо стрес не зменшується, він може стати хронічним і спричинити проблеми зі здоровʼям: порушується сон, підвищується рівень тривоги, знижується імунітет і працездатність, застерігають у НСЗУ. А також може вплинути на мозкові системи, повʼязані з розумовою діяльністю та мотивацією.

Під час стресових ситуацій наш мозок активує виділення таких гормонів, як адреналін і кортизол. Отримуючи сигнал про небезпеку, він мобілізує внутрішні резерви організму, тому й збільшується серцебиття, прискорюється дихання, підвищується витривалість і больовий поріг.

Також ділянки нашого мозку активізують функції, пов’язані з патологічним накопиченням: стрес підвищує ірраціональні страхи, які перевершують здатність мозку до раціонального ухвалення рішень. Крім того, хронічний стрес — одна з головних причин появи симптомів вигорання на роботі.

Оскільки стрес є невідʼємною частиною нашого життя, необхідно навчитися правильно на нього відповідати та знаходити способи зменшити його вплив.

Як підсилювати емоційну стійкість

Дотримуйтеся цінностей. Вони додають нам орієнтири й сенси. Рух по життю згідно із цінностями робить його більш насиченим і цікавим навіть у найважчі часи.

Вони додають нам орієнтири й сенси. Рух по життю згідно із цінностями робить його більш насиченим і цікавим навіть у найважчі часи. Турбуйтеся про мозок і ментальні ресурси. Для цього сформуйте такі корисні звички, як достатній сон, здоровий інформаційний «раціон», збалансоване харчування, фізична активність, спілкування з близькими.

Для цього сформуйте такі корисні звички, як достатній сон, здоровий інформаційний «раціон», збалансоване харчування, фізична активність, спілкування з близькими. Якщо відчуваєте безпорадність — зробіть вправу «Кола контролю». Намалюйте два кола, одне в одному. У маленькому колі запишіть усе, що можете контролювати. А у великому, зовнішньому, — речі й питання, що вас турбують, але на які вплинути неможливо. Аби почуватися спокійніше, спрямовуйте увагу на те, що можете контролювати та змінювати на краще.

Якщо важко впоратися зі стресом самостійно, зверніться по допомогу до сімейного лікаря. Лікар огляне, надасть ментальну підтримку та складе план лікування. Або ж направить на консультацію до вузькопрофільного фахівця.