Рецепт класичний, навіть білий декор зверху є, але додається сироп і ніжний крем, а меренга зверху припалюється для ефектнішої презентації. У результаті виходить вишукана паска-торт, котра вразить ваших близьких.

Для паски:

25 г пресованих дріжджів

220 мл молока

1 столова ложка цукру

2 столові ложки сметани (20%)

225 г цукру

10 г ванільного цукру

100 г вершкового масла 82,5%

1 яйце

1 жовток

1 апельсин

750 г борошна

100 г родзинок

20 г вершкового масла

Для крему:

200 г вершків (33%)

50 г цукрової пудри

300 г сиру маскарпоне

Для сиропу:

50 г цукру

50 мл води чи яблучного соку

Для глазурі:

3 яйця

150 г цукру

0,5 чайної ложки лимонного соку

У цьому рецепті потрібні роз’ємні форми. Саме такі забезпечать акуратні боки паски, які буде гарно видно в цьому великодньому торті (форми діаметром 15 см і висотою 13 см). Тіста в рецепті вистачає на 2 такі паски.

Приготуйте опару: у 220 мл теплого молока покришіть 25 г дріжджів, всипте 1 столову ложку цукру та розмішайте до їх розчинення. Накрийте рушником і лишіть у теплому місці на 20 хв. Коли опара збільшиться, всипте 225 г цукру, 10 г ванільного цукру і дрібку солі. Також додайте 100 г м’якого масла та 2 столові ложки сметани. Добре перемішайте все віничком. Додайте в опару яйце та жовток. Натріть на дрібній тертушці цедру 1 апельсина та вичавте із половинки сік. Добре перемішайте віничком, щоб сік і цедра рівномірно розподілилися.

Додайте 750 г просіяного борошна та перемішайте тісто лопаткою. Коли мішати стане складно, почніть робити це руками. Тісто потрібно вимішувати приблизно 8–10 хв., щоб було однорідним. Покладіть його в миску, накрийте рушником чи плівкою та поставте в тепле місце підходити.

Через годину, коли тісто збільшиться в об’ємі в 2–3 рази, обімніть його і лишіть підходити ще на 40 хв., щоб паска була легка та пухка. Вмішайте в тісто 100 г промитих і просушених родзинок, аби рівномірно розподілилися по тісту.

Застеліть дно двох форм для випікання пергаментом, стінки змастіть вершковим маслом. Заповніть форми тістом на 2/3 об’єму, накрийте рушником і лишіть підходити на 15–20 хв. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Поставте паски випікатися на 40 хв. у режимі конвекції та верхнього й нижнього жару.

Для крему збийте 200 мл жирних вершків до густоти, поступово всипте 50 г цукрової пудри та збивайте їх разом до стійких піків. Силіконовою лопаткою ніжно введіть 300 г сиру в крем.

Налийте 50 мл соку чи води в сотейник, всипте 50 г цукру та доведіть суміш до кипіння. Розріжте паски натроє впоперек і змастіть кожен шматочок сиропом за допомогою силіконового пензлика.

Викладіть низ паски, зверху широкий шар крему, який буде майже такої ж товщини, що й шар паски. Накрийте другим шматочком паски, зверху знову викладіть крем. Останній шар не змащуйте.

Для меренги: відділіть у 3 яєць білки та змішайте зі 150 г цукру. Поставте цю суміш на парову баню, мішайте та грійте до 60 градусів, чи поки цукор повністю розчиниться, а маса стане білішати. Додайте до меренги 0,5 чайної ложки лимонного соку та збивайте міксером чи блендером із насадкою віничок 7–9 хв. до утворення стійких піків.

Змастіть паску меренгою та припаліть її пальником до утворення золотавого кольору на поверхні. Переставте паску в холодильник, щоб стабілізувалася.

Після приготування відразу поставте в холодильник і зберігайте великодній торт лише за холодних температур.

Рецепт із сайту klopotenko.com