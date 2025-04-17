Сімейний рецепт великодньої випічки від Наталки ДІДЕНКО, який дістався їй від мами та бабусі.
- 1 кг борошна
- 2 склянки молока
- 10 жовтків
- 100 г дріжджів
- 200 г вершкового масла
- 200 г цукру
- 100 г родзинок
- 0,5 чайної ложки солі
- цедра половини лимона
Дріжджі розвести в теплому молоці з 1 столовою ложкою цукру і 3 столовими ложками борошна. Коли розчин почне бродити, влити його в посуд з борошном, додати розтерті з цукром жовтки, посолити і замісити тісто. Місити до появи пухирців, тоді влити розтоплене масло і знову добре вимішати, аби тісто його увібрало. Додати промиті родзинки, цедру, вимісити, накрити і поставити в тепле місце для підйому.
Коли тісто збільшиться вдвоє, викласти у змащені маслом форми, заповнивши їх на третину, і поставити, щоб підійшло. Як форми наповняться, змастити верхівки збитим яйцем і пекти в духовці, попередньо розігрітій до 190–200 градусів, упродовж 45 хвилин.
Посипка чи змащування білком — на свій смак. Мої бабуся і мама прикрашали «хрестом» із тіста паски.
Хай Великдень принесе Україні мир, перемогу, Божу опіку!
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