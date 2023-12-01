Його шанують і католики, і православні, і протестанти, оскільки культ святого розвинувся ще до поділу християнської Церкви. Угодник Миколай був і залишається найпопулярнішим святим в Україні. Зокрема й ікон із його зображенням збереглося в нас чи не найбільше. Вони завжди були в церквах і майже в кожній українській домівці.

Вважається, що святий Миколай — найскорший помічник у біді та небезпеці. І що допомагає передовсім тим, кому загрожує лихо, кого скривдили, обмовили, із ким несправедливо обійшлися. Прихильний до розкаяних злодіїв. Опікується студентами та дітьми. Є покровителем мореплавства, торгівлі, землеробства. Він — чудотворець. Заради порятунку людей творить чудеса.

ПОДАРУНКИ ДЛЯ ДІТЕЙ

Нинішнього року вони з’являться під подушкою в ніч із 5 на 6 грудня. Це можуть бути гарні та необхідні речі: одяг, книжки, іграшки, ласощі, щось потрібне для школи. Бо Миколай дуже шанує в дітей бажання вчитися.

Утім свято Миколая — це не просто подарунки. Адже він і доброзичливий помічник на життєвій дорозі, котрий бачить усі дитячі вчинки. Але не засуджує і не карає за зроблену шкоду, а пробачає, за добрі ж справи — винагороджує.

Подарунки святого Миколая нагадують дітям про те, що вони можуть робити добрі справи й для інших.

ПІДКАЗКИ БАТЬКАМ

Дитинознавці-психологи з «Освіторії» зазначають, що вже з 4-річними дітьми можна скласти перелік хороших вчинків і провин, які ті зможуть пригадати.

У 5—6 років дитині можна запропонувати написати святому Миколаю коротенького листа й зробити перший у житті аналіз прожитого року. І тоді вже можна попросити потрібний подарунок для себе або когось із рідних. Коли в дитини виникне запитання, час розповісти про реальних помічників святого Миколая.

10 років — на часі повідомити, що дитина й сама може стати для когось помічником святого Миколая. Адже той доручає іншим допомагати й радувати один одного. Ця думка може утверджуватися впродовж кількох років, за сприяння батьків.

Важливо, аби діти розуміли, що суттю свята є вияв доброти до інших. Святий Миколай навчає нас бути добрими. Він присутній у наших справах.

Підліткам можна запропонувати разом підготувати щось для діток, які не мають батьків або опинилися в складній ситуації. Можливо, саме ми можемо стати для них святим Миколаєм і подарувати диво.

Ярослава МУЗИЧЕНКО, етнологиня, керівниця Українського центру етнопедагогіки.