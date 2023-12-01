Цифрові освітні центри — це безпечні, затишні простори для навчання й дозвілля школярів від 6 до 18 років. Такі центри сприяють відновленню доступу до освіти та соціалізації дітей.

Нині в Україні їх функціонує вже 154. А для того, щоб батьки й учні могли швидко та легко знайти найближчий простір, МОН створило мапу цифрових освітніх центрів, яку будуть оновлювати відповідно до їх відкриття, інформують у відомстві.

На сайті www.dlc.org.ua можна проглянути відкриті центри у громадах чи містах та знайти необхідні контакти. Також докладну інформацію можна дізнатися на гарячій лінії — 0 800 409 845 (з 10 до 16 год.).

Цифрові освітні центри не замінюють закладів освіти, але надають безпечний доступ до дистанційної та неформальної освіти дітям, які не можуть здобувати її очно, а також потребують додаткового супроводу в навчанні.