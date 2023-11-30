За вікном осінь, холодно… З подвоєною силою потягнуло на густі наваристі супчики.

500 г курячого супового набору

2 л води

4 середні картоплини

1 середня морквина

1 середня цибулина

1 чайна ложка солі

1 великий лавровий листок

зелень (за смаком)

Тісто на галушки:

чверть чайної ложки солі

1 середнє яйце

2 столові ложки сметани

3—4 столові ложки борошна

столова ложка вершкового масла

М’ясо залити водою, довести до кипіння, знімаючи піну. Додати сіль, лавровий листок. Варити 40 хв. Цибулину нарізати дрібними кубиками, картоплю — середніми, морквину — напівкружальцями. Викласти моркву в бульйон, варити 5 хв. Додати картоплю та цибулю. Варити овочі до готовності. Курку дістати з каструлі, м’ясо відділити від кісток, дрібно нарізати. Викласти назад у каструлю.

Для галушок у миску вбити яйце, додати сметану, сіль, перемішати. Всипати борошно, замісити в’язке тісто (як на оладки). Коли овочі будуть готові, викласти галушки. Для цього набирати по чверті чайної ложки тіста та викладати в суп. Багато тіста набирати не варто, оскільки галушки збільшуються в об’ємі. Щоб тісто добре відходило від ложки, занурювати її в бульйон. Проварити все разом 3 хв. Зняти з вогню, додати масло та зелень.