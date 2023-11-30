Біль за грудиною — то не конче інфаркт, а інфаркт — це не завжди хапання за груди ліворуч, як показують у кіно. Раптовий біль може виникнути через стенокардію, коли серцю бракує кисню при великому навантаженні, або ж через інші хронічні захворювання, як-от гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, напад астми тощо, роз’яснюють у МОЗ.
Зазвичай про свої хронічні хвороби люди знають і мають при собі ліки, або ж знають, як діяти, коли стане зле. До серцевих же нападів готові рідше.
ОЗНАКИ:
- біль за грудиною і трохи ліворуч тривалістю 15 хв. і довше;
- біль поширюється на плече, шию, спину, лопатки, щелепу;
- у жінок часто «віднімаються» руки чи болять зуби й щелепа;
- на грудях наче щось важке, або як затягнули груди в корсет;
- дихання поверхневе;
- холодний піт;
- нудота;
- шкіра бліда чи аж синювата;
- відчуття сильної тривоги;
- втрата свідомості.
Ці симптоми не завжди бувають водночас.
ПЕРША ДОПОМОГА
- Телефонуйте на 103 і викликайте бригаду невідкладної допомоги.
- Покладіть людину на спину так, щоб голова була трохи вище за тулуб.
- Робіть те, що каже диспетчер невідкладної допомоги.
Наприклад:
- дайте нітрогліцерин у вигляді таблетки (0,5—1 мг) чи аерозолю (1—2 дози), якщо він є у вас чи постраждалої людини з собою. Якщо артеріальний тиск у нормі, а біль за грудиною триває, то варто далі давати нітрогліцерин кожні 5—10 хв. до прибуття медиків;
- дайте розжувати таблетку ацетилсаліцилової кислоти (150—300 мг), якщо людина не приймала це самостійно;
- якщо хворий не дихає, переходьте до серцево-легеневої реанімації та продовжуйте її до відновлення дихання чи аж до прибуття лікарів.
Цілком імовірно, що тонометра для вимірювання тиску, нітрогліцерину й ацетилсаліцилової кислоти у вас може не бути при собі.
В такому разі викликайте 103 та забезпечте спокій і свіже повітря хворому, будьте поруч, щоб пильнувати наявність у нього дихання.
Зважайте, що в дітей, важкохворих чи старших людей інфаркт може мати геть атипові прояви — саме їм варто викликати невідкладну допомогу в разі незрозумілого раптового нездужання, нехай і не схожого на інфаркт.
Усім людям слід пам’ятати симптоми інфаркту, аби вчасно його запідозрити в себе чи в того, хто поруч, та викликати невідкладну допомогу.
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