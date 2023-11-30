Біль за грудиною — то не конче інфаркт, а інфаркт — це не завжди хапання за груди ліворуч, як показують у кіно. Раптовий біль може виникнути через стенокардію, коли серцю бракує кисню при великому навантаженні, або ж через інші хронічні захворювання, як-от гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, напад астми тощо, роз’яснюють у МОЗ.

Зазвичай про свої хронічні хвороби люди знають і мають при собі ліки, або ж знають, як діяти, коли стане зле. До серцевих же нападів готові рідше.

ОЗНАКИ:

біль за грудиною і трохи ліворуч тривалістю 15 хв. і довше;

біль поширюється на плече, шию, спину, лопатки, щелепу;

у жінок часто «віднімаються» руки чи болять зуби й щелепа;

на грудях наче щось важке, або як затягнули груди в корсет;

дихання поверхневе;

холодний піт;

нудота;

шкіра бліда чи аж синювата;

відчуття сильної тривоги;

втрата свідомості.

Ці симптоми не завжди бувають водночас.

ПЕРША ДОПОМОГА

Телефонуйте на 103 і викликайте бригаду невідкладної допомоги.

Покладіть людину на спину так, щоб голова була трохи вище за тулуб.

Робіть те, що каже диспетчер невідкладної допомоги.

Наприклад:

дайте нітрогліцерин у вигляді таблетки (0,5—1 мг) чи аерозолю (1—2 дози), якщо він є у вас чи постраждалої людини з собою. Якщо артеріальний тиск у нормі, а біль за грудиною триває, то варто далі давати нітрогліцерин кожні 5—10 хв. до прибуття медиків;

дайте розжувати таблетку ацетилсаліцилової кислоти (150—300 мг), якщо людина не приймала це самостійно;

якщо хворий не дихає, переходьте до серцево-легеневої реанімації та продовжуйте її до відновлення дихання чи аж до прибуття лікарів.

Цілком імовірно, що тонометра для вимірювання тиску, нітрогліцерину й ацетилсаліцилової кислоти у вас може не бути при собі.

В такому разі викликайте 103 та забезпечте спокій і свіже повітря хворому, будьте поруч, щоб пильнувати наявність у нього дихання.

Зважайте, що в дітей, важкохворих чи старших людей інфаркт може мати геть атипові прояви — саме їм варто викликати невідкладну допомогу в разі незрозумілого раптового нездужання, нехай і не схожого на інфаркт.

Усім людям слід пам’ятати симптоми інфаркту, аби вчасно його запідозрити в себе чи в того, хто поруч, та викликати невідкладну допомогу.