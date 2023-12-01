Із цих красенів наші вправні господині завжди приготують смачні та корисні для здоров’я страви. Гарбуз — безцінний скарб ліків, які застосовують у народній медицині. Цілителі запримітили, що жовтобокі гарбузи добре лікують шлунок, підшлункову залозу, печінку, жовчний міхур; зеленобокі — корисні ниркам, сечовому міхуру.

Як сечогінний засіб дорослі можуть спожити протягом дня 200 г гарбузового насіння.

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Слід застерегти, що хлопчикам не варто захоплюватися гарбузовим насінням — може негативно вплинути на статевий розвиток!

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При хронічних закрепах, хворобах серця, що супроводжуються набряками, подагрі, хронічних формах холециститу, коліту на день споживають: 0,5 кг сирого, 1,5 кг вареного гарбуза.

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Соком м’якуша лікують нирки: пити по 50 мл тричі на день за 30 хв. перед вживанням їжі.

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Відвар хвостиків гарбуза допоможе і ниркам, і серцю: 2 ст.л. подрібненої сировини на 400 мл окропу. Варити 7—8 хв. Настояти 1 год. під кришкою. Процідити. Пити по 100 мл 4 рази на день через 20 хв. після їди.

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Свіжий гарбузовий сік дають вагітним при блювоті. Пити малими ковтками. Денна норма — 100—150 мл.

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При безсонні: випити на ніч 100 мл гарбузового соку з ч.л. меду.

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При атеросклерозі, хворобах нирок, сечового міхура, печінки, гіпертонії, ожирінні, колітах, порушенні обміну речовин корисна гарбузова каша на пшоні, рисі або манній крупі.

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Запечений гарбуз — ліки для печінки!

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Зовнішньо гарбуз використовують при опіках, вуграх, екземах. На уражені ділянки шкіри накладають шматочки або кашку з гарбуза.

Тарас ЛЕХМАН.

м. Червоноград.