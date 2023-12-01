Старовинна страва лемківської кухні. Фучки готують із квашеною капустою за принципом оладок. Найкраще смакують зі сметаною та бринзою чи грибним соусом.

250—300 г борошна

250 мл молока

250 г квашеної капусти

1 велика цибулина

3 яйця

1/3 чайної ложки соди

сіль (за смаком)

чорний мелений перець (за смаком)

олія

Капусту дуже дрібно посікти, щоб не було довгих смужок. Цибулину нарізати маленькими кубиками. Борошно змішати з сіллю, содою та перцем. Окремо трохи збити яйця виделкою. Влити до борошна яйця та молоко, розмішати віночком до однорідності. Додати капусту та цибулю, перемішати. Тісто виходить густим, як на оладки. Викладати столовою ложкою в розігріту олію. Смажити до рум’яності (близько 3—4 хв. з кожного боку). Готові викладати на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Виходить близько 16 капустяних оладок.