Ухвалений Верховною Радою 8 листопада в цілому як закон законопроєкт №9111 щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги передбачає запровадження на законодавчому рівні електронної системи її обліку. Роз’яснення з питань, хто може бути отримувачем і набувачем гуманітарної допомоги, дали в Мінсоцполітики.

Отримувач — це юридична особа, зареєстрована в Україні з визначеним напрямом статутної діяльності, роз’яснюють у відомстві, наголошуючи, що чинне законодавство передбачає реєстрацію отримувача в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. До прикладу, це — благодійні фонди, громадські організації, реабілітаційні установи.

Набувач — це фізична чи юридична особа, яка потребує та отримала гуманітарну допомогу, тобто той, кому вона безпосередньо надається. До прикладу, це може бути лікарня чи окрема людина. Ухвалений Верховною Радою законопроєкт №9111 розширює перелік отримувачів — юридичних осіб.

До них додаються іноземні благодійні організації, представництва яких акредитовані в Україні. Також отримувачами можуть бути неприбуткові державні та комунальні установи, органи місцевого самоврядування, надавачі соціальних послуг.

Крім того, тривалий час був неврегульованим механізм, коли благодійний фонд закуповує за кордоном товари (наприклад, турнікети або дрони) та завозить їх в Україну як гуманітарну допомогу. Але гуманітарна допомога — це товари, отримані безоплатно, а не закуплені.

Це створювало правові ризики для отримувачів. Адже товари, які вони декларували й завозили як гуманітарну допомогу, по суті такими не були. У такому механізмі був відсутній іноземний донор, який і мав би надавати допомогу.

Законопроєкт №9111 врегульовує і цю ситуацію. Тепер благодійні фонди можуть виступати донором гуманітарки, яку завозять в Україну.

Зміни набудуть чинності через один місяць після того, як законопроєкт буде підписаний Президентом та офіційно опублікований.