Якщо вас турбує важкість у правому боці та відрижка після їжі чи фізичного навантаження, треба перевірити жовчний міхур і виключити наявність у ньому поліпів. «Порадниця» з’ясувала, чому вони виникають і якими бувають.

У жінок виникають частіше

— Поліпи в жовчному міхурі — це доброякісні утворення, які зазвичай складаються з клітин внутрішнього епітеліального шару цього органа, — розповідає гастроентеролог-ендоскопіст вищої категорії Лариса ПРИПІЧЕНКО. — Вони можуть бути одиночними та множинними. Якщо під час обстеження виявляють 5 і більше новоутворень, говорять про поліпоз жовчного міхура.

Поліпи здатні досягати досить великих розмірів (1–2 см), або ж утворювати сіточки з дрібних наростів заввишки 1–2 мм. Найчастіше захворювання протікає практично безсимптомно та випадково виявляється на УЗД чи комп’ютерній томографії органів черевної порожнини. Підвищену увагу цій патології приділяють тому, що хоча поліпи мають доброякісну природу, за їх наявності підвищується ризик переродження клітин і розвитку раку жовчного міхура.

Поширеність поліпів у жовчному за кілька років значно зросла (наразі зустрічаються у 5–10 відсотків населення), але частково це пов’язують із поліпшенням методів діагностики. Жінки страждають від патології в кілька разів частіше за чоловіків.

Які бувають

Поліпи в жовчному поділяють на кілька видів. Найпоширеніший і найбезпечніший — холестеринові — утворюються через зміну властивостей слизової оболонки міхура, порушень його скоротливості та відкладень холестерину. Цей вид «хибних» поліпів нерідко зникає при тривалому лікуванні медикаментами.

Другий різновид поліпів — нарости запального походження, появу яких можуть спровокувати бактеріальна інфекція, наявність паразитів або каменів у жовчному. Такі нарости також вважають псевдопухлинами, іноді вони зникають після прийому протизапальних препаратів.

До справжніх поліпів належать папіломи стінок жовчного міхура. Ці доброякісні новоутворення спричиняє вірус папіломи людини (ВПЛ), і вони здатні перероджуватись у злоякісні під впливом несприятливих факторів.

Й останній вид — аденоматозні поліпи — також мають доброякісний характер, але через високий ризик переродження потребують постійного контролю та особливої уваги лікаря. Відмінністю цих новоутворень є те, що виростають не з епітелію, а із залозистої тканини.

Причини появи

Механізм виникнення поліпів до кінця не вивчений, але до основних факторів ризику відносять спадкову схильність, генні мутації, порушення обміну речовин (зокрема, ліпідів, через що виникають холестеринові бляшки), наявність хронічного холециститу, холангіту, жовчнокам’яної хвороби, дискінезії жовчних шляхів. Також винуватцями появи поліпів може стати глистова інвазія, зловживання алкоголем і шкідливою їжею.

Тривожні симптоми

Як уже згадувалося, новоутворення здатні довгий час ніяк не проявляти себе, особливо якщо поліп одиночний або нарости мають невеликі розміри й не перешкоджають відтоку жовчі. Але якщо поліп великий чи невдало розташований, то хворого може турбувати печія, відрижка, нудота або навіть блювота з домішкою жовчі, гіркий присмак у роті, пожовтіння язика, шкіри та очей, діарея, дискомфорт чи біль у правому підребер’ї. Симптоми можуть посилюватись після жирної їжі, прийому алкоголю, стресу, фізичного навантаження.

При затисканні поліпа виникають сильні кольки, може підвищитися артеріальний тиск, прискоритися серцебиття. Якщо процес переходить у хронічну форму, пацієнт скаржиться на втрату апетиту, відчуття постійної втоми, загальну слабкість, свербіж і сухість шкіри, потемніння сечі.

Діагностика та лікування

— При підозрі на наявність поліпу в жовчному міхурі призначають комплекс аналізів і обстежень: біохімічний аналіз крові та загальний аналіз сечі, копрограма, дослідження жовчі, УЗД печінки та жовчного, за необхідності — ендоскопічна ультрасонографія й магнітно-резонансна холангіографія, — каже Лариса Припіченко. — Лікування залежить від розмірів новоутворень, їх типу та причини появи. Медикаментозна терапія результативна лише за «хибних» холестеринових поліпів. Призначають препарати з жовчними кислотами, засоби для покращення відтоку жовчі, статини, гепатопротектори, спазмолітики. Також рекомендується контрольне УЗД кожні 3 чи 6 місяців.

Але при справжньому поліпозі, розмірі поліпа понад 1 см або швидкому збільшенні утворень необхідна хірургічна операція — видалення жовчного міхура. Це втручання може бути лапароскопічним чи порожнинним.

Дієта

Дуже важливе значення при поліпах у жовчному відіграє дієта. Її основні принципи це:

— дробове харчування;

— зведення до мінімуму вживання солі;

— виключення із раціону смажених і жирних страв;

— відмова від занадто холодної або гарячої їжі;

— дотримання питного режиму (мінімум 2 л води на день).

Ірина КАДЧЕНКО.