Перевіряйте насіння на схожість

Зібране влітку насіння очищають від рослинних залишків та інших домішок, після чого калібрують, аби відбракувати пошкоджене, порожнє, дрібне. Чим якісніший посівний матеріал, тим легший догляд за посівами.

У цей час можна перевірити насіння на схожість. Насінини розміщують між двома шарами пористого паперу або марлі, змочують і кладуть у тепле місце. Результат, залежно від культури, буде відомий через 13–14 днів. Повторно таку процедуру варто провести ближче до весни.

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Триває вигонка овочевих культур для отримання зелені та коренеплодів у несезонний час. Для цього підходять овочі, що запасають велику кількість поживних речовин у кореневищах, цибулинах і коренеплодах: різні види цибулі, селера, петрушка, ревінь, буряк. Важливо підтримувати оптимальну вологість субстрату.

Якщо грудень видався малосніжним і досить теплим, ще можна встигнути заготовити ґрунт для вирощування розсади. Залишіть ємність із ним під навісом або на балконі для промерзання. Такий захід допомагає знезаразити ґрунт від хвороб і шкідників.

Попіл із каміна або печі заготовляють і використовують надалі як добриво та засіб захисту рослин.

У грудні саме час поміркувати, як будуть розміщені рослини на ділянці наступного року. Таке планування необхідне, щоб рік у рік дотримуватися сівозміни, не допускати повернення тих самих культур на колишнє місце раніше, ніж через 3–4 роки, і підбирати для них найбільш сприятливих попередників.

Складаючи план, дотримуйтесь рекомендацій городників, які радять розміщувати:

* томати — після огірків, капусти, моркви, столових буряків, цибулі;

* капусту — після картоплі, гороху, огірків, томатів, багаторічних трав, огірків;

* моркву — після капусти, картоплі, цибулі, огірків;

* огірки — після томатів, картоплі, цибулі, капусти;

* цибулю — після редиски, томатів, капусти.

Підгортайте снігом дерева

У першій декаді грудня закінчують роботи з утеплення та захисту від гризунів плодових дерев. Для цього обв’язують толем або руберойдом весь штамб від ґрунту до першої гілки. У двох-трьох місцях матеріал фіксують прядив’яною мотузкою, а нижній край трохи утоплюють у ґрунт або присипають двома-трьома лопатами землі.

Якщо дозволяє погода, можна обрізати зайві пагони на ягідниках, нарізати однорічні пагони аґрусу та смородини. Навесні їх використовують для посадки, а взимку зберігають у вологому піску в погребі. Також можна готувати ями для весняних висадок.

У малосніжні холодні зими на відкритих місцях плантацій суниці та в пристовбурних колах плодових дерев рекомендується утеплювати коріння гноєм, торфом, компостом або тирсою шаром 5–10 см. Робити це треба під час відлиг.

У грудні в саду ще збирають засохлі плоди, що залишилися, листя і гнізда з зимуючими гусеницями, а також яйцекладки кільчастого шовкопряда. Усе зібране спалюють. Перевіряють стан обв’язки плодових дерев і в разі потреби виправляють її.

Снігом підгортають штамби плодових дерев, кущі смородини та аґрусу, покривають пригнуту до землі малину та кущі суниці, особливо ті, що були посаджені поточного року із запізненням.

Перевіряють стан закладених на зберігання плодів і живців, відбраковують і видаляють пошкоджені, регулюють температуру в приміщенні сховища провітрюванням, підтримуючи її в межах 1–2 градусів. За потреби зволожують повітря.

При снігопадах і хуртовинах підгодовують птахів, утоптують сніг навколо штамбів дерев, струшують із крон снігові шапки. Утоптувати краще під час відлиги. Ущільнений сніг перегороджує шлях гризунам. Збивають бурульки, руйнують крижану кірку в пристовбурних колах.

Утеплюйте багаторічники

Регулярно перевіряйте стан цибулин і бульб, аби вчасно видалити осередки ураження хворобами. Щоб уникнути появи цвілі, ящики з посадковим матеріалом провітрюють, а невеликі пошкоджені гниллю ділянки вирізують і дезінфікують.

Багаторічні квітники утеплюють додатковим шаром снігу, який відкидають, розчищаючи доріжки. Для троянд, півоній, ірисів та інших квітів, що зимують у відкритому ґрунті, він стане чудовим термоізоляційним матеріалом.

Сторінку підготував Руслан ВЛАСЕНКО.