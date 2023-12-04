Подивіться, яка золота краса! Сонячні, смачні, ніжні, м’які гарбузові млинці, які прикрасять затишний зимовий вечір.

3 яйця

180—200 г борошна

300 г м’якоті гарбуза

350 мл молока

1 столова ложка цукру

0,5 чайної ложки соди

0,5 чайної ложки солі

0,5 чайної ложки кориці

олія

вершкове масло

Гарбуз бажано взяти солодких сортів. М’якоть нарізати маленькими кубиками. Перекласти в миску, додати яйця, цукор, сіль, соду та корицю. Влити молоко, подрібнити блендером до однорідності. Наприкінці всипати борошно, все перемішати, щоб не було грудочок. Має вийти тісто, як для звичайних тоненьких млинців.

Смажити на змащеній олією сковорідці до золотавості з обох боків. Гарячі млинці змащувати вершковим маслом.