Якщо ветеран отримав травму чи перелом, він може розраховувати на безоплатні медичні послуги за Програмою медичних гарантій, нагадують у НСЗУ: від необхідних обстежень до лікування та реабілітації. Допомогу при травмах надають у тих закладах, які уклали з Національною службою здоров’я договори на амбулаторну, стаціонарну або екстрену медичну допомогу.

Потрапивши до лікарні з травмою, пацієнт має отримати такі послуги:

огляд і консультація лікаря;

інструментальні обстеження (рентген, МРТ, УЗД тощо);

лабораторні дослідження (аналізи крові та сечі, глюкоза, холестерин тощо);

призначення лікування;

знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;

в умовах стаціонару — забезпечення ліками з Національного переліку, централізованих закупівель МОЗ і за рахунок інших бюджетних програм.

Докладніше перелік безоплатних послуг можна переглянути на сайті НСЗУ, пункти 11 та 14: https://contracting.nszu.gov.ua/…/kontr…/vimogi-pmg-2023.

Якщо травмована людина потребує хірургічного втручання, його можуть провести безоплатно в закладах, законтрактованих із НСЗУ за пакетами «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» або «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня». Всі необхідні послуги — від діагностики до ліків — повинні бути безоплатними для пацієнта, адже за все вже сплатила держава.

Водночас до послуг Програми медичних гарантій не включена вартість дороговартісних витратних матеріалів — таких як накісткові металоконструкції чи протези. Втім ними забезпечують за рахунок інших урядових програм.

Знайти заклад, у якому можна безоплатно зробити операцію при травмі, можна: