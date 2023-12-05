За даними Держспецзв’язку, лише за перші 4 місяці війни хакери здійснили понад 790 атак на кіберсектор України. Тому важливо, щоб українці в усіх сферах знали, як захистити себе та свої дані в мережі Інтернет. Щоб кожен міг перевірити свої знання, Мінцифри презентує Кіберграм. Це швидкий тест на знання базових принципів безпеки в цифровому середовищі.

Тест перевіряє 5 компетенцій:

захист пристроїв і безпечне підключення до інтернету;

захист персональних даних і приватності, безпека в інтернеті;

захист особистих прав споживача від шахрайства та зловживань;

захист здоров’я та благополуччя;

захист навколишнього середовища.

«Сьогодні більшість українців чимало часу проводять у кіберпросторі, тож важливо знати основні правила кібергігієни, щоб уміти захиститися від кіберзлочинців. Розроблений кіберекспертами тест Кіберграм допоможе перевірити рівень володіння такими навичками», — переконаний Петро Матіяшек, директор проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».

Кіберграм містить 15 запитань. Вони допоможуть визначити рівень володіння навичками безпечної поведінки в мережі. Після проходження тесту ви отримаєте сертифікат. Його можна поширити в соцмережах чи додати до свого СV.

Пройти тест можна за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/cybergram