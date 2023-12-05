Щоб рослини були сильними й добре плодоносили, необхідно стежити за станом ґрунту на ділянці. Адже з часом він виснажується, а ще буває різних видів: пухкий і важкий. Якщо важкий ґрунт потребує певних добавок, які допоможуть його розпушити, тобто зробити легшим, то в занадто пухку землю слід додати ущільнювачі.

За складом ґрунт ділиться на піщаний, коли в ньому занадто великий відсоток піску; таку землю можна розбавити глиною.

Глинистий, навпаки, потребує піску, адже він добре насичується вологою та відмінно утримує тепло. Торф’яний покращують піском і землею з дерновими добавками.

Дуже корисно підживлювати ґрунт натуральними компонентами, тобто залишками рослин чи вівсом, який спеціально для цього вирощують. Для підтримки наявності в ґрунті гумусу необхідна органіка, яка добре розпушує землю та чудово затримує потрібні ґрунту й корінню рослин солі та вологу.

Такі засоби, як сидерати, які ще називають зеленими добривами, також сприяють загальному покращенню ґрунту, зменшують рівень його засміченості, підвищують родючість.

Серед безлічі пропонованих добрив і препаратів неможливо знайти один такий, що зможе повністю замінити всі інші та виключити їх застосування. Тому краще удобрювати ґрунт комплексно, але витримувати періоди внесення препаратів, уважно вивчати інструкції щодо їх застосування, аби не завдати шкоди рослинам і їхньому корінню.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.