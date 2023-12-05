Часник — і цілитель, і ароматне доповнення до страв, смак яких був би далеким від досконалості без такого пікантного компонента.

НАЙАРОМАТНІШЕ КАРТОПЛЯНЕ ПЮРЕ

Запечений часник — дивовижний. Під час термообробки його різкий смак перетворюється на м’який і пікантний. Такий часник можна просто на хліб намащувати. А ще — додати до картопляного пюре. І це буде дуже смачно.

3 середні головки часнику; 1 столова ложка олії; 50 г вершкового масла; 800 г картоплі; 100 мл молока; сіль за смаком.

З часнику зняти верхній шар лушпиння і зрізати верхівки. Викласти на фольгу. Трохи підсолити та полити невеликою кількістю олії. Загорнути у фольгу і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Запікати близько 20 хв., потім розгорнути фольгу й готувати ще 15—20 хв. до м’якості. Дати трохи охолонути. Вичавити з лушпиння м’якоть часнику в миску. Картоплю відварити в підсоленій воді до готовності. Воду злити, додати масло, молоко та часник. Потовкти на пюре. Одразу подавати.

ПІКАНТНА ПАСТА

Дуже зручно мати таку гостру заготовку в холодильнику. Часникову пасту можна подавати на стіл як соус до будь-якої м’ясної страви, а до смаженої картоплі вона йде просто на ура! Використовуйте її як приправу до борщу, підсилювач смаку до салатів, домашнього майонезу чи як намазку на чорний хліб або житні сухарики.

200 г очищених зубчиків часнику; 30 мл олії; 1 чайна ложка солі; 1 столова ложка соку лимона.

У блендер викласти часник, сіль, влити олію та сік лимона. Подрібнити на пюре. Викласти в стерилізовану банку, закрутити кришкою. Зберігати в холодильнику.

Одна чайна ложка приправи приблизно дорівнює 1 зубчику часнику. Можете використовувати її при приготуванні піци, намащувати на тости та гарячі домашні пампушки. Універсальна заготовка!

ПРОТИ ЗАСТУДИ

Раніше дуже часто застуджувалась, тож родичка порадила диво-суміш для профілактики грипу та застуд. Вона виявилася рятівною.

1 лимон; 1 велика головка часнику; 150 г меду.

Лимон вимити, видалити кісточки, нарізати. Часник почистити. Перекрутити лимон і часник на м’ясорубці з дрібними отворами. Додати мед, перемішати. Викласти масу в баночку, зберігати в холодильнику.

Приймаю по 1 чайній ложці тричі на день після їжі, запиваючи невеликою кількістю води.

Від редакції: така суміш не є лікувальним засобом, а лише допоміжним. Не варто вживати людям із алергією на компоненти.