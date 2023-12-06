Нацбанк увів у обіг пам’ятну монету «Рік Дракона» номіналом у 5 гривень тиражем 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

«Рік наближається до завершення, і ми, як планували, готові презентувати вам традиційну пам’ятну монету в стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року — драконом. Однак дещо незвичну — з присвятою Збройним Силам України.

Для нас 2024-й — це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності наших воїнів, які зустрінуть його на фронті, захищаючи Україну», — йдеться в повідомленні НБУ.

Тому нова пам’ятна монета «Рік Дракона» міститиме також шеврон ЗСУ як символ відваги та сили наших захисників.

На реверсі в центрі зображено стилізований символ східного календаря 2024 року — дракона. Праворуч на драконі — шеврон ЗСУ. На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола — стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона.