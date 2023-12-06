Вибираючи на грядках пізно восени кореневища пирію, не поспішайте їх викидати. Адже ця сировина надзвичайно цілюща.

До того ж о цій порі в кореневищах накопичується максимальна кількість поживних речовин. Відварами пирію лікують хвороби шлунково-кишкового тракту, нирок, сечового міхура, жовчовивідних шляхів. Помічні вони при бронхіті та пневмонії, остеохондрозі, ревматизмі, артриті, подагрі, анемії, фурункульозі та інших шкірних висипах. Мають кровоочисну, відхаркувальну, жовчо-, пото- та сечогінну дію, регулюють сольовий обмін в організмі. Також відвари сприятливо впливають на нервову систему, знімають збудливість, хронічну втому, депресивні стани.

Кремнієва кислота, що міститься в пирії, прискорює регенерацію тканин, зміцнює стінки капілярів, зменшує запальні процеси. А завдяки вмісту вітамінів пирій відновлює сили, додає бадьорості та поліпшує сон.

Для приготування відвару 2 ст.л. сировини заливають склянкою води, кип’ятять 5—10 хв., охолоджують, проціджують і віджимають. П’ють по третині склянки тричі на день до їди. Втім, залежно від захворювання спосіб приготування та прийому препаратів пирію повзучого може різнитись. Тож у кожному конкретному випадку слід спочатку проконсультуватись із лікарем щодо норми прийому. При шкірних хворобах, геморої рекомендується пройти курс з 10—15 ванн. Висушена сировина зберігається протягом двох років у темному сухому місці.

Марія КУЛЬГЕЙКО.

Львівська обл.