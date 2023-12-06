На зиму компостну купу обов’язково накривають. Адже навіть узимку тут мають відбуватись процеси розкладання органіки. А от щодо способів накриття точиться чимало суперечок.

Радять досвідчені. Досвідчені господарі рекомендують робити «кожушок» з ґрунту, торфу, листя, тирси чи соломи. Такий шар не лише сприятиме кращому перегниванню, а й забезпечить посилений захист. Товщина накриття має бути щонайменше 30 см. Чим товщий цей шар, тим краще він виконуватиме свою функцію. Якщо у вас компостна купа, то її утеплюють не лише згори, а й з боків. Кмітливі господарі використовують для цього мішки з опалим листям.

Нетканий матеріал. Це теж непоганий варіант накриття (спанбонд та інші). Він захищає від низьких температур, але при цьому має хорошу повітропроникність. Також пропускає вологу. Взимку купу можна додатково присипати товстим шаром снігу чи органіки.

Плівка. Багато хто вважає, що плівка для накриття компосту не підходить, бо перешкоджає нормальному доступу кисню та вологи. Хоча дехто її використовує. Тож варто, певно, передусім спиратись на власний досвід.

Не турбувати! Взимку компост не ворушать і не закладають. Холод уповільнює процес розкладання. Востаннє вміст купи перешаровують перед тим, як законсервувати на зиму. На додачу проштрикніть його у кількох місцях тонкими палицями. Це дозволить кисню потрапити навіть у найглибші шари. Сюди також можна залити дріжджову закваску, яка прискорить дозрівання компосту. Для її приготування ст.л. сухих дріжджів і склянку цукру заливаю 1 л теплої води. Розколочую, відстоюю кілька годин і заливаю в отвори.

Також компост слід ретельно зволожити. Чим вологіше середовище, тим швидше відбуватиметься перегнивання. Іноді проливають помиями, гноївкою, настоєм бур’янів чи просто водою. Лише після цього компост утеплюють.

Іван СИМАКОВ, садівник.