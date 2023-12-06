Один із найсмачніших сирників. До сніданку він буде ідеальним варіантом, адже десерт можна приготувати напередодні.

Тісто:

600 г кисломолочного сиру

3 яйця

200 мл молока

100 г цукру

100 г кокосової стружки

60 г манної крупи

вершкове масло

дрібка солі

дрібка ваніліну

Шоколадна глазур:

80 мл молока

60 г цукру

50 г вершкового масла

20 г какао-порошку

У мисці змішати манну крупу та кокосову стружку. Влити молоко, залишити на 20 хв., щоб манка та стружка набухли.

В іншій мисці з’єднати сир, яйця, цукор, ваніль і сіль, подрібнити блендером до кремової маси. Викласти до сирної молочно-кокосову масу, перемішати. Форму для випічки вистелити пергаментом, змастити шматочком вершкового масла. Розподілити сирну масу. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хв. до ніжної рум’яності.

Для шоколадної глазурі в каструльку всипати цукор і какао, влити молоко. Поставити на повільний вогонь, варити, постійно помішуючи, до розчинення цукру (2—3 хв.). Зняти з вогню, додати масло, розмішати, щоб розтануло. Дати охолонути до кімнатної температури (за цей час вона стане густішою).

Полити глазур’ю охолоджений сирник, прикрасити кокосовою стружкою чи горішками. Поставити в холодильник на 2—3 год.