Один із найсмачніших сирників. До сніданку він буде ідеальним варіантом, адже десерт можна приготувати напередодні.
Тісто:
- 600 г кисломолочного сиру
- 3 яйця
- 200 мл молока
- 100 г цукру
- 100 г кокосової стружки
- 60 г манної крупи
- вершкове масло
- дрібка солі
- дрібка ваніліну
Шоколадна глазур:
- 80 мл молока
- 60 г цукру
- 50 г вершкового масла
- 20 г какао-порошку
У мисці змішати манну крупу та кокосову стружку. Влити молоко, залишити на 20 хв., щоб манка та стружка набухли.
В іншій мисці з’єднати сир, яйця, цукор, ваніль і сіль, подрібнити блендером до кремової маси. Викласти до сирної молочно-кокосову масу, перемішати. Форму для випічки вистелити пергаментом, змастити шматочком вершкового масла. Розподілити сирну масу. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хв. до ніжної рум’яності.
Для шоколадної глазурі в каструльку всипати цукор і какао, влити молоко. Поставити на повільний вогонь, варити, постійно помішуючи, до розчинення цукру (2—3 хв.). Зняти з вогню, додати масло, розмішати, щоб розтануло. Дати охолонути до кімнатної температури (за цей час вона стане густішою).
Полити глазур’ю охолоджений сирник, прикрасити кокосовою стружкою чи горішками. Поставити в холодильник на 2—3 год.
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