Відтепер компенсацію за програмою «єВідновлення» можуть отримати також і співвласники зруйнованого житла, повідомляє Мінцифри.

Раніше цією послугою могли скористатися лише одноосібні власники домівок. Щоб отримати компенсацію, їм необхідно разом подати в «Дії» спільну заяву або кілька окремих. Після цього потрібно дочекатися, коли комісія органу місцевого самоврядування опрацює її та визначить суму компенсації для кожного співвласника.

Кожен із них отримає окремий житловий сертифікат у «Дії». Його можна буде використати, щоб самостійно придбати нове помешкання, або ж об’єднатися з іншими людьми.

У відомстві також наголошують, що для користування сертифікатом потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою всіх співвласників. Робити це необхідно виключно після того, коли кожен із них отримає житловий сертифікат.