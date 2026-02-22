Слово «оладки» походить від грецького eladion, що означає «приготований на олії». В українській традиції вони традиційно асоціюються з домашнім затишком і простотою.

250 мл теплої води

0,5 ч.л. сухих дріжджів

дрібка солі

0,5–1 ч.л. цукру

2–2,5 склянки борошна (склянка 200 г)

Заправка:

3 зубчики часнику

дрібка солі

30–40 мл кип’яченої охолодженої води

30 мл олії кип’яченої й охолодженої до кімнатної температури

зелень

У теплій воді розчинити дріжджі, сіль, цукор, перемішати. Додати борошно і ще раз ретельно перемішати. Тісто має бути, як на оладки: густе. За потреби можна додати ще борошна. Накрити рушничком і поставити в тепле місце на 30 хв.

Приготування.

Часничок натерти на тертушці, додати сіль і перемішати. Додати воду, олію та зелень і ще раз перемішати.

Починаємо смажити оладки. Ложку вмочити у воду, набрати тісто і смажити з двох сторін до готовності.

Готові оладки добре обкачати в часниковій заправці.

Якщо додати смаженої цибулі, будуть цибулеві оладки, якщо яблука з медом — солодкі. Спробуйте! Це смачно!

Леся БУШМА.