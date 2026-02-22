Слово «оладки» походить від грецького eladion, що означає «приготований на олії». В українській традиції вони традиційно асоціюються з домашнім затишком і простотою.
- 250 мл теплої води
- 0,5 ч.л. сухих дріжджів
- дрібка солі
- 0,5–1 ч.л. цукру
- 2–2,5 склянки борошна (склянка 200 г)
Заправка:
- 3 зубчики часнику
- дрібка солі
- 30–40 мл кип’яченої охолодженої води
- 30 мл олії кип’яченої й охолодженої до кімнатної температури
- зелень
У теплій воді розчинити дріжджі, сіль, цукор, перемішати. Додати борошно і ще раз ретельно перемішати. Тісто має бути, як на оладки: густе. За потреби можна додати ще борошна. Накрити рушничком і поставити в тепле місце на 30 хв.
Приготування.
Часничок натерти на тертушці, додати сіль і перемішати. Додати воду, олію та зелень і ще раз перемішати.
Починаємо смажити оладки. Ложку вмочити у воду, набрати тісто і смажити з двох сторін до готовності.
Готові оладки добре обкачати в часниковій заправці.
Якщо додати смаженої цибулі, будуть цибулеві оладки, якщо яблука з медом — солодкі. Спробуйте! Це смачно!
Леся БУШМА.
