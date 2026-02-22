Із 23 лютого і до 11 квітня — Великий піст. Це головний і найсуворіший період духовного та фізичного очищення в християнстві, який триває сім тижнів і завершується святом Великодня.

Гриби — це справжній козир пісного меню. Вони мають насичений «м’ясний» смак і чудову текстуру. Пропоную приготувати гречато з грибами (варіація ризотто, але на основі гречки). Це набагато корисніше, ніж рис, і неймовірно ароматно. Секрет цієї страви у поєднанні свіжих печериць для об’єму та невеликої кількості сушених грибів для глибокого лісового аромату.

1 склянка гречаної крупи

300 г печериць

20 г сушених (білих або польських) грибів

1 велика цибулина

2 зубчики часнику

олія для смаження

сіль, чорний перець за смаком

дрібка чебрецю (тим’яну)

Сушені гриби залийте окропом на 20 хв. Потім процідіть (воду не виливайте!), а гриби дрібно наріжте. Свіжі печериці — пластинками.

У глибокій сковорідці розігрійте олію. Обсмажте цибулю до прозорості, додайте часник і всі гриби. Смажте, поки з печериць випарується волога і вони стануть золотистими. Всипте до грибів суху гречку. Потримайте на вогні 2–3 хв., помішуючи, щоб кожна зернинка просочилася грибним ароматом та олією. Залийте гречку водою, в якій вимочувалися сушені гриби (це дасть неймовірний колір і смак), додавши ще чистої води. Співвідношення має бути приблизно 1:2. Посоліть, додайте чебрець. Накрийте кришкою і тримайте на слабкому вогні, поки вода повністю вбереться (близько 15–20 хв.).

Ця страва настільки самодостатня, що ви навіть не згадаєте про відсутність вершкового масла. Якщо хочете зробити смак ще багатшим, додайте при подачі жменю подрібнених волоських горіхів. Смачного!

Леся БУШМА.