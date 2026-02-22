Продовжують діяти урядові програми для людей, які потребують допомоги під час морозів, для продовження роботи підприємців та посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і домогосподарств, інформує Кабмін.

Урядові програми передбачають допомогу людям, підтримку бізнесу та домогосподарств, зокрема:

— надання кредитів на енергообладнання під 0 відсотків (умови та перелік банків: https://energycredit.bdf.gov.ua);

— допомогу ФОПам на енергонезалежність (податися на виплату можна тут: https://diia.gov.ua/services/dopomoha-fop-na-enerhostiikist);

— підтримку домогосподарств через програму «СвітлоДім» для енергонезалежності будинків. Зокрема, будинки зможуть придбати генератори, акумулятори, інвертори, блоки керування високовольтними батареями та сонячні панелі — для автономного забезпечення води, тепла, освітлення та роботи ліфтів під час відключень (подати заявку можна за цим посиланням: https://svitlodim.gov.ua).