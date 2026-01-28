Із 1 січня в Україні набрав чинності Закон, який посилює підтримку сімей з дітьми та створює умови для поєднання батьківства з професійною діяльністю, повідомляє Урядовий портал. Документ передбачає комплексне оновлення системи «дитячих» виплат — від періоду вагітності до моменту зарахування дитини до школи — і спрямований на послідовну підтримку сімей на кожному етапі.

* Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Встановлюється допологова підтримка вагітним незастрахованим жінкам у розмірі 7 тис. грн на одну дитину. 100 відсотків середньомісячного грошового забезпечення передбачено для військовослужбовців, поліцейських та інших спеціальних категорій.

Допомогу виплачуватимуть упродовж 70 днів до пологів та 56 днів після (або 70 днів при ускладнених пологах або народженні двійні/трійні).

Жінкам, постраждалим від аварії на ЧАЕС, — протягом 180 днів відпустки.

Для отримання допомоги жінка може звернутись до найближчого відділення ПФУ з такими даними:

— документ, що посвідчує особу;

— РНОКПП (за наявності);

— довідка ОК-5 (можна замовити в «Дії» або відразу на прийомі в ПФУ);

— медичний висновок тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.

* Допомога при народженні дитини

Також до 50 тис. грн зростає виплата при народженні дитини. Право на допомогу має один із батьків дитини або опікун, з яким дитина постійно проживає.

Заяву на отримання такої допомоги подаютьдо ПФУ або в рамках програми «єМалятко».

Якщо дитина народилася під час перебування матері за кордоном, жінка повинна подати до ПФУ легалізовані документи про народження, видані органами країни перебування.

Для дітей на повному державному утриманні допомогу зараховують на депозитний рахунок, її можна використати після досягнення повноліття.

* Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку

Запроваджується допомога для догляду за дитиною до одного року — 7 тис. грн щомісяця, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, — 10500 грн (із застосуванням коефіцієнта 1,5).

Для подачі заяви необхідно звернутися до найближчого органу ПФУ та надати:

— документ, що посвідчує особу;

— РНОКПП (за наявності);

— свідоцтво про народження дитини;

— документ, що підтверджує повноваження законного представника (у разі подачі не батьками);

— медичний висновок тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.

Допомогу по догляду до 1 року призначають з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

* Допомога для догляду за дитиною «єЯсла»

Окремо передбачено програму підтримки «єЯсла» — 8 тис. грн щомісяця у разі виходу матері або іншого законного представника на роботу після досягнення дитиною одного року. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, допомога становитиме 12 тис. грн (коефіцієнт 1,5).

Таку допомогу виплачуватимуть до досягнення дитиною 3 років.

Для того, щоб отримати виплату, заявнику необхідно звернутися до найближчого відділення ПФУ та надати:

— документ, що посвідчує особу;

— РНОКПП заявника (за наявності);

— свідоцтво про народження дитини;

— копію або витяг з наказу про вихід заявника на роботу в режимі повного робочого часу.

У вищезазначених випадках заявник також може скористатися сервісом «Дія.Шеринг» — це можливість передати цифрові копії документів без ксерокопій та сканування.

* «Пакунок школяра»

Для підтримки сімей першокласників передбачена одноразова допомога «Пакунок школяра» — 5 тис. грн на шкільне приладдя та одяг. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюватиме Нацсоцслужба. Подача доступна в «Дії» або ПФУ. Прийом заяв на першокласників 2026/27 розпочнеться влітку 2026 року.

* «Пакунок малюка»

Як і раніше, при народженні дитини надаватимуть натуральну допомогу «Пакунок малюка». Батьки зможуть самостійно обрати, чи буде це грошова виплата, яка дорівнює 3 прожитковим мінімумам для дітей до 6 років (8451 грн у 2026 році), або ж пакунок.