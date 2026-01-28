Під час зберігання саджанців узимку може статись така прикрість, як

підсихання. Якщо виявити це вчасно, рослину можна врятувати, а згодом отримати з неї повноцінний саджанець.

Найшвидший спосіб оцінити стан саджанця — це перевірка нігтем. Для цього нігтем або гострим ножем злегка подряпайте кору. Якщо колір під шкіркою яскраво-зелений — саджанець у повному порядку, йому достатньо вологи. Тьмяно-зелений або жовтуватий — рослина починає відчувати дефіцит води. А от коричневий або сухий білий — саджанець, на жаль, уже пересох або загинув.

Також зверніть увагу на стан кори. Якщо кора гладенька, пружна, з легким природним блиском — із саджанцем усе гаразд. А якщо на корі з’являються дрібні поздовжні зморшки, вона натягується, стає матовою — це сигнал, що рослина витрачає останні внутрішні запаси.

Також проведіть тест на гнучкість. Для цього спробуйте обережно зігнути тонку гілочку. У живого саджанця гілка пружна. У пересохлого гілка або гнеться занадто легко, не повертаючись у початкове положення, або ламається з характерним тріском.

Спробуйте злегка притиснути пальцем бруньку. Жива, пружна міцно тримається на гілці. Якщо її розтерти, всередині вона буде вогкою та зеленою. Суха — на дотик як папір, легко відпадає при найменшому доторканні.

Що ж робити, якщо саджанець пересихає? Якщо субстрат сухий, а кора вже почала зморщуватися, повністю, разом із корінням, занурте саджанець у воду кімнатної температури на 12–24 год. Можна додати стимулятор росту. Перевірте вологість субстрату. Найчастіше саджанці зберігаються у відрах або ящиках із піском, торфом чи тирсою. Занурте руку в субстрат на 5–10 см. На поверхні він буде сухим, але всередині має відчуватися легка вологість. Поставте в підвалі відкриту ємність з водою для підвищення вологості повітря. Підтримуйте її на рівні близько 80 відсотків.

Якщо після водних процедур кора швидко розрівнялася, а бруньки залишилися пружними — саджанець залишається якісним. Таке дерево може пробудитись навесні з невеликою затримкою, але згодом нічим не поступатиметься іншим саджанцям. Якщо саджанець ожив лише частково — якість матеріалу суттєво знижується. Навесні при посадці чим сильніше підсохла рослина, тим коротше треба обрізати гілки. Це збалансує слабке коріння та крону. Надалі регулярно та рясно її поливайте. Весь перший сезон земля в пристовбурному колі не повинна пересихати. Якщо такий саджанець спробує зацвісти в перший рік — обірвіть усі квіти. Йому потрібні сили на відновлення, а не на плоди.

А чи варто реанімувати підсохлий саджанець? Так, якщо це цінний або рідкісний сорт і ви готові приділити йому максимум уваги в перший рік. Та якщо плануєте закласти сад, краще купити нові, свіжі саджанці.

Іван СИМАКОВ, садівник.