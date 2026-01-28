Із 16 січня 2026 року набрав чинності Закон України №4502-ІХ, який оновлює правила набуття та втрати громадянства України.
Основні нововведення
- Закон України «Про громадянство України» доповнено новою статтею 5-1, якою визначено випадки, за наявності яких Україна визнає наявність множинного громадянства.
- Спрощення для родин військовослужбовців-іноземців.
- Деякі особливості виконання зобов’язання припинити іноземне громадянство військовими-іноземцями та членами їх родин.
- Спрощено набуття громадянства України для громадян окремих держав.
- Необхідність складання іспитів для набуття громадянства за територіальним походженням.
- Розширено підстави для втрати громадянства України.
Залишити відповідь