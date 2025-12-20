Напередодні різдвяно-новорічних свят бажання прикрасити оселю живою ялинкою може обернутися не лише зіпсованим настроєм, а й штрафами або навіть кримінальною відповідальністю, застерігають у Мін’юсті.

Так, за самовільну вирубку ялинки в лісі передбачено штраф від 510 до 1 020 грн, а за повторне подібне правопорушення протягом року — від 1 020 до 1 530 грн. Для посадових осіб санкції суттєвіші: до 5 100 грн за перше порушення та від 10 200 до 15 300 грн — за повторне.

Якщо йтиметься про вирубку хвойних у межах населеного пункту, для громадян штраф становить від 170 до 510 грн, а для посадових осіб та підприємців — від 510 до 850 грн.

У разі заподіяння істотної шкоди лісу (якщо збитки перевищують 30 280 грн), настає кримінальна відповідальність. До того ж порушник зобов’язаний буде відшкодувати завдані збитки. За істотну шкоду передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн, пробаційний нагляд до трьох років або обмеження чи позбавлення волі на той самий строк.

Ялинки, сосни та смереки, призначені для легального продажу, мають чип або етикетку з інформацією про лісове господарство, яке їх виростило, та місце походження дерева. Місця офіційного продажу ялинок визначають органи місцевої влади.

Пам’ятайте: легальна ялинка, що прикрашає вашу оселю, — це не лише дотримання закону, а й внесок у збереження українських лісів.