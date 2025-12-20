Бігос (або біґос) — це традиційна та дуже ситна тушкована страва, яку часто називають «польський мисливський гуляш». Основу бігосу складає квашена та свіжа капуста, тушкована з різними видами м’яса та спеціями. Секрет страви полягає у тривалому тушкуванні (може займати від 1 до 4 год., а іноді навіть готують і розігрівають протягом декількох днів). Вважається, що бігос стає смачнішим при розігріванні наступного дня.

500 г свіжої капусти

500 г квашеної капусти

200 г мисливських ковбасок

1,1 кг м’яса (700 г свинячої вирізки та 400 г курячого філе)

250 г цибулі

150 г моркви

150 г напівсолодкого чи сухого вина

500 мл води

70 г чорносливу

2 ст.л. томатної пасти

2 ст.л. ложки олії

сіль, цукор, чорний перець, мелений коріандр, 2 лаврові листки

Вливаємо у велику каструлю олію, вкидаємо нарізане кубиками середнього розміру м’ясо. Обсмажуємо близько 10–12 хв., перемішуючи. Додаємо ковбаски, перемішуючи, смажимо ще 8 хв., потім — мелений перець і коріандр. Додаємо цибулю, моркву, томатну пасту і вливаємо 200 мл води. Перемішуючи, тушкуємо близько 15 хв. Вкидаємо квашену капусту і вливаємо ще трішки води. Тушкуємо 15 хв. Додаємо сиру капусту, вимішуючи, готуємо ще 15 хв. Вливаємо вино, додаємо трішки солі та цукру. Додаємо чорнослив (цілий, не нарізаний) і лавровий лист. Тушкуємо ще 20–25 хв. Слідкуйте, щоб не підгоріло. І готово!

Це ідеальна зимова зігріваюча страва, яка чудово підходить для великої компанії.

Леся БУШМА.