Бігос (або біґос) — це традиційна та дуже ситна тушкована страва, яку часто називають «польський мисливський гуляш». Основу бігосу складає квашена та свіжа капуста, тушкована з різними видами м’яса та спеціями. Секрет страви полягає у тривалому тушкуванні (може займати від 1 до 4 год., а іноді навіть готують і розігрівають протягом декількох днів). Вважається, що бігос стає смачнішим при розігріванні наступного дня.
- 500 г свіжої капусти
- 500 г квашеної капусти
- 200 г мисливських ковбасок
- 1,1 кг м’яса (700 г свинячої вирізки та 400 г курячого філе)
- 250 г цибулі
- 150 г моркви
- 150 г напівсолодкого чи сухого вина
- 500 мл води
- 70 г чорносливу
- 2 ст.л. томатної пасти
- 2 ст.л. ложки олії
- сіль, цукор, чорний перець, мелений коріандр, 2 лаврові листки
Вливаємо у велику каструлю олію, вкидаємо нарізане кубиками середнього розміру м’ясо. Обсмажуємо близько 10–12 хв., перемішуючи. Додаємо ковбаски, перемішуючи, смажимо ще 8 хв., потім — мелений перець і коріандр. Додаємо цибулю, моркву, томатну пасту і вливаємо 200 мл води. Перемішуючи, тушкуємо близько 15 хв. Вкидаємо квашену капусту і вливаємо ще трішки води. Тушкуємо 15 хв. Додаємо сиру капусту, вимішуючи, готуємо ще 15 хв. Вливаємо вино, додаємо трішки солі та цукру. Додаємо чорнослив (цілий, не нарізаний) і лавровий лист. Тушкуємо ще 20–25 хв. Слідкуйте, щоб не підгоріло. І готово!
Це ідеальна зимова зігріваюча страва, яка чудово підходить для великої компанії.
Леся БУШМА.
