Перші пряники, приправлені медом і спеціями, з’явилися ще в Стародавньому Єгипті та Римі, але вони не були схожі на сучасні. Імбир як спеція був завезений до Європи через Близький Схід. Тож готуємо, скоро ж Різдво!
- 250 г меду
- 300 г цукру
- 200 г м’якого вершкового масла
- 1 яйце
- 2 жовтки
- 700 г борошна
- 2 ст.л. какао
- по 1/3 ч.л. спецій (кориця, сухий імбир, ваніль, мускат)
- 2 ч.л. коньяку
Глазур:
- 2 білки
- 1 пачка цукрової пудри
- 1 ст.л. лимона
- харчовий барвник за бажанням
Збити цукор із вершковим маслом, додати мед. Окремо збити яйце із жовтками та додати до цукру, масла і меду, додати коньяк. Змішати борошно, какао і спеції. З’єднати з рідкою частиною та вимісити тісто. Готове тісто замотати в харчову плівку та покласти в холодильник на 2–4 год. Розкачати на пергаменті на пласт завтовшки 0,5 см і вирізати різні фігурки: будиночок, чоловічок, ялинка тощо. Випікати при температурі 200 градусів 7 хв.
Глазур: білки збити із цукровою пудрою та лимонним соком.
Порада: глазур краще наносити на гаряче печиво.
Смачного!
Леся БУШМА.
Залишити відповідь