Перші пряники, приправлені медом і спеціями, з’явилися ще в Стародавньому Єгипті та Римі, але вони не були схожі на сучасні. Імбир як спеція був завезений до Європи через Близький Схід. Тож готуємо, скоро ж Різдво!

250 г меду

300 г цукру

200 г м’якого вершкового масла

1 яйце

2 жовтки

700 г борошна

2 ст.л. какао

по 1/3 ч.л. спецій (кориця, сухий імбир, ваніль, мускат)

2 ч.л. коньяку

Глазур:

2 білки

1 пачка цукрової пудри

1 ст.л. лимона

харчовий барвник за бажанням

Збити цукор із вершковим маслом, додати мед. Окремо збити яйце із жовтками та додати до цукру, масла і меду, додати коньяк. Змішати борошно, какао і спеції. З’єднати з рідкою частиною та вимісити тісто. Готове тісто замотати в харчову плівку та покласти в холодильник на 2–4 год. Розкачати на пергаменті на пласт завтовшки 0,5 см і вирізати різні фігурки: будиночок, чоловічок, ялинка тощо. Випікати при температурі 200 градусів 7 хв.

Глазур: білки збити із цукровою пудрою та лимонним соком.

Порада: глазур краще наносити на гаряче печиво.

Смачного!

Леся БУШМА.