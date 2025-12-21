Імбирні пряники, особливо пряникові будиночки та чоловічки, є незмінним символом Різдва в багатьох західних країнах. Ці смаколики асоціюються з теплом, домашнім затишком і казкою. Завдяки високому вмісту спецій, цукру та меду класичні імбирні пряники можуть зберігатися дуже довго, що робить їх ідеальним подарунком або їжею для подорожей.
- 1 склянка цукру
- 125 мл води
- 100 г вершкового масла кімнатної температури
- 2 склянки пшеничного борошна
- 1 склянка житнього борошна
- 1 яйце
- 2 жовтки
- 0,5 ч.л. соди
- дрібка солі
- 0,5 ч.л. меленого мускатного горіха
- по одній чайній ложці сухого імбиру та кориці
Пів склянки цукру розтопити до карамелі, поступово додати теплу воду, і ще цукру. Охолодити до 70 градусів, додати вершкове масло, 1 склянку пшеничного борошна, яйце, жовтки. Все ретельно перемішати. Далі додати житнє борошно, соду, спеції, сіль і пшеничне борошно (але не все відразу, дивіться по тісту). Замісити тісто і поставити в холодильник на 4 год., але краще на ніч. Випікати при 180 градусах 10 хв.
Глазур: 2 білки збити із 300 г цукрової пудри та 0,5 ч.л. лимонної кислоти.
Леся БУШМА.
