Імбирні пряники, особливо пряникові будиночки та чоловічки, є незмінним символом Різдва в багатьох західних країнах. Ці смаколики асоціюються з теплом, домашнім затишком і казкою. Завдяки високому вмісту спецій, цукру та меду класичні імбирні пряники можуть зберігатися дуже довго, що робить їх ідеальним подарунком або їжею для подорожей.

1 склянка цукру

125 мл води

100 г вершкового масла кімнатної температури

2 склянки пшеничного борошна

1 склянка житнього борошна

1 яйце

2 жовтки

0,5 ч.л. соди

дрібка солі

0,5 ч.л. меленого мускатного горіха

по одній чайній ложці сухого імбиру та кориці

Пів склянки цукру розтопити до карамелі, поступово додати теплу воду, і ще цукру. Охолодити до 70 градусів, додати вершкове масло, 1 склянку пшеничного борошна, яйце, жовтки. Все ретельно перемішати. Далі додати житнє борошно, соду, спеції, сіль і пшеничне борошно (але не все відразу, дивіться по тісту). Замісити тісто і поставити в холодильник на 4 год., але краще на ніч. Випікати при 180 градусах 10 хв.

Глазур: 2 білки збити із 300 г цукрової пудри та 0,5 ч.л. лимонної кислоти.

Леся БУШМА.