Моїм рідним, мамі та тітці, вдалося виїхати з окупованої території, і тепер вони перебувають за кордоном. Чи потрібно їм у такому разі подавати повідомлення про неотримання пенсійних виплат від росії?

Алла. Харківська обл.

Так, потрібно, відповідають у ПФУ. Особам, які виїхали з тимчасово окупованих територій України, виплата пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення російської федерації (п.10 Порядку виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та здійснення страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, особам, які тимчасово проживають за межами України, або проживають на тимчасово окупованих росією територіях України, або виїхали з них і проживають на підконтрольній Україні території, затвердженого постановою Кабміну від 11 лютого 2025 року №299).

Аби й надалі отримувати пенсійні виплати (довічне грошове утримання), зазначеній категорії громадян потрібно подати до Пенсійного фонду України повідомлення про неотримання пенсії/страхових виплат на тимчасово окупованих територіях.

Це можна зробити онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. У розділі «Дистанційне інформування» потрібно поставити позначку біля відповідного рядка «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації» та/або навпроти рядка «Не отримую страхові виплати у звʼязку з НВ/ПЗ або втратою годувальника від іншої держави, зокрема, від російської федерації». Детальніше можна прочитати за посиланням: https://www.pfu.gov.ua/2173378-u-pensijnomu-fondi…/

Також особа, яка тимчасово перебуває за кордоном, може надіслати поштовим відправленням/поштовим відправленням з оголошеною цінністю на адресу територіального органу ПФУ, де вона перебуває на обліку як одержувач виплат, вказане повідомлення, зазначивши необхідну інформацію в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії, страхових виплат, разом із посвідченням про перебування в живих і додатковими документами.