Рогалики — не просто смачна випічка до чаю, а справжній кулінарний символ з дещо «космічним» та героїчним підтекстом. Існує багато рецептів: на сметані або дріжджові, пухкенькі або крихкі тощо. А ви вибирайте свій.

500 г борошна

250 г вершкового масла кімнатної температури

250 г сметани

яйце

1 ч.л. розпушувача

дрібка солі

З’єднуємо борошно, сіль, розпушувач, вершкове масло, сметану, яйце. Замішуємо тісто. Відправляємо в холодильник на 2 години. Потім розділяємо тісто на 6 частин. Кожну — розкачуємо і ділимо на 8 трикутників. На широку сторону викладаємо начинку (це може бути повидло, мак) і формуємо рогалики. Викладаємо на застелене пергаментом деко та відправляємо в духовку. Випікаємо при 180 градусах 20 хв. Готові рогалики можна посипати цукровою пудрою. Виходять м’якенькі й дуже смачні.

Леся БУШМА.