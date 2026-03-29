Рагу — це справжня кулінарна «філософія в одному горщику». Попри те, що часто сприймаємо його як просту домашню їжу, історія та географія цієї страви сповнені сюрпризів. Головний секрет — у реакції Майяра (хімічна взаємодія амінокислот і цукрів при нагріванні). Коли ви спочатку обсмажуєте м’ясо та овочі до скоринки, а потім довго тушкуєте їх, смакові сполуки вивільняються і змішуються, створюючи той самий «умамі» — п’ятий смак.

500 г фаршу

250 г моркви

200 г цибулі

200 г горошку

200 г солодкого перцю

2 ст.л. томатного пюре

сіль, перець, хмелі-сунелі, паприка

1200 мл води

30 мл олії для смаження

Вливаємо олію в каструлю, закладаємо цибулю і смажимо 3–4 хв. Додаємо перець, моркву, картоплю — перемішуючи, смажимо ще 7–8 хв. А після заливаємо водою і тушкуємо до м’якості картоплі.

Беремо фарш, сіль, перець, паприку і вимішуємо. Робимо невеликі фрикадельки, розміром із горіх. Ліпше це робити мокрими руками. У сковорідку вливаємо олію і на ній обсмажуємо фрикадельки до рум’яності з усіх сторін.

Закладаємо фрикадельки в каструлю, разом додаємо горошок, сіль, перець, паприку, хмелі-сунелі, трішки томатного пюре і ретельно вимішуємо.

Доводимо до кипіння і на середньому вогні готуємо близько 20–30 хв. при закритій кришці. Страва готова.

Леся БУШМА.