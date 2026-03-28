Минтай — це чудова риба для легкого, дієтичного та бюджетного супу. Має ніжне біле м’ясо, яке майже не містить кісток, тому такий супчик часто готують навіть дітям. Пропоную класичний рецепт ніжного супу з минтая, який виходить дуже ароматним і прозорим.
- 400 г минтая
- 3 л води
- 4 картоплини
- морквина
- цибулина
- зубчик часнику
- 1 лавровий лист
- сіль за смаком
- чорний мелений перець
- зелень
Минтай розморозьте, видаліть залишки нутрощів, зріжте плавці. Промийте рибу, наріжте великими шматочками і складіть у каструлю. Додайте очищену цілу цибулину, часник і лавровий лист.
Влийте воду, поставте на сильний вогонь і доведіть до кипіння, знімаючи піну. Посоліть, зменште вогонь і варіть 15 хв. Дістаньте рибу, цибулю, часник і лавровий лист, бульйон процідіть і вилийте знову в каструлю.
Картоплю почистіть і наріжте кубиками. Моркву — кружальцями або соломкою. Додайте овочі в бульйон, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть приблизно 10 хв. до готовності овочів.
Відварену рибу розберіть на шматочки, кістки приберіть. Коли картопля звариться, покладіть рибу в каструлю, додайте сіль і перець за смаком, доведіть до кипіння і проваріть 2–3 хв.
Додайте подрібнену зелень. За бажанням додайте ще зубчик часнику, пропущений через прес. Супчик смакує гарячим.
Леся БУШМА.
