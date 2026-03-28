Минтай — це чудова риба для легкого, дієтичного та бюджетного супу. Має ніжне біле м’ясо, яке майже не містить кісток, тому такий супчик часто готують навіть дітям. Пропоную класичний рецепт ніжного супу з минтая, який виходить дуже ароматним і прозорим.

400 г минтая

3 л води

4 картоплини

морквина

цибулина

зубчик часнику

1 лавровий лист

сіль за смаком

чорний мелений перець

зелень

Минтай розморозьте, видаліть залишки нутрощів, зріжте плавці. Промийте рибу, наріжте великими шматочками і складіть у каструлю. Додайте очищену цілу цибулину, часник і лавровий лист.

Влийте воду, поставте на сильний вогонь і доведіть до кипіння, знімаючи піну. Посоліть, зменште вогонь і варіть 15 хв. Дістаньте рибу, цибулю, часник і лавровий лист, бульйон процідіть і вилийте знову в каструлю.

Картоплю почистіть і наріжте кубиками. Моркву — кружальцями або соломкою. Додайте овочі в бульйон, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть приблизно 10 хв. до готовності овочів.

Відварену рибу розберіть на шматочки, кістки приберіть. Коли картопля звариться, покладіть рибу в каструлю, додайте сіль і перець за смаком, доведіть до кипіння і проваріть 2–3 хв.

Додайте подрібнену зелень. За бажанням додайте ще зубчик часнику, пропущений через прес. Супчик смакує гарячим.

Леся БУШМА.