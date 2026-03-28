Скумбрія є одним із лідерів за вмістом корисних жирних кислот, які критично важливі для роботи мозку та гарного настрою, що особливо цінно під час посту.
- 1 шт. скумбрії
- цибулина червона
- цибулина звичайна
Для маринаду:
- 120 мл олії
- 50 мл оцту
- 1 ст.л цукру без гірки
- 1 ст.л. солі без гірки
- 0,5 ч.л. коріандру
- 0,5 ч.л. перцю
- 1 лавровий листок
- 2 ст.л. томатної пасти
Скумбрію очищаємо від нутрощів, відрізаємо голову та нарізаємо на шматочки.
Для маринаду поєднуємо олію, оцет, сіль, цукор, пасту, лавровий листок, коріандр і перець, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, даємо охолонути.
У банку викладаємо по черзі: риба, нарізана півкільцями цибуля, і так — доки скінчаться продукти. Заливаємо охолодженим маринадом і накриваємо. Ставимо в холодильник на одну добу. І — смакуємо!
Леся БУШМА.
