Скумбрія є одним із лідерів за вмістом корисних жирних кислот, які критично важливі для роботи мозку та гарного настрою, що особливо цінно під час посту.

1 шт. скумбрії

цибулина червона

цибулина звичайна

Для маринаду:

120 мл олії

50 мл оцту

1 ст.л цукру без гірки

1 ст.л. солі без гірки

0,5 ч.л. коріандру

0,5 ч.л. перцю

1 лавровий листок

2 ст.л. томатної пасти

Скумбрію очищаємо від нутрощів, відрізаємо голову та нарізаємо на шматочки.

Для маринаду поєднуємо олію, оцет, сіль, цукор, пасту, лавровий листок, коріандр і перець, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, даємо охолонути.

У банку викладаємо по черзі: риба, нарізана півкільцями цибуля, і так — доки скінчаться продукти. Заливаємо охолодженим маринадом і накриваємо. Ставимо в холодильник на одну добу. І — смакуємо!

Леся БУШМА.