Цей рецепт класичний. Паска виходить у міру солодка, довго залишається м’якою, не черствіє.

400–600 г борошна

250 мл молока

35 г пресованих дріжджів

1 склянка цукру

ванільний цукор

125 г вершкового масла

4 яйця

сіль

30 г родзинок

30 г цукатів

Опара: молоко підігріти до температури 30 градусів. Розчинити дріжджі в молоці, додати 2 ст.л. цукру і 3 ст.л. борошна. Все ретельно розмішати. Накрити рушничком і залишити в теплому місці на 30 хв. для бродіння.

Вершкове масло розтопити й охолодити. Яйця розділити на білки та жовтки. Жовтки збити з цукром (який залишився). Білки — до «твердих піків».

Коли опара збільшиться вдвічі, додати ванільний цукор, сіль, жовтки із цукром, борошно і наприкінці білки. Замісити тісто. Наприкінці додати розтоплене вершкове масло і продовжувати замішувати. Має бути м’яке еластичне тісто, яке не липне до рук. Роставити в тепле місце на 1 год. Тісто має збільшитися в 2–3 рази. Родзинки та цукати замочити на 5–7 хв. і просушити на паперовому рушнику.

Робимо другий заміс. У тісто додати родзинки та цукати, ретельно вимішати, щоб рівномірно розподілилися.

Змастити форми олією і викласти тісто, заповнюючи 1/3 об’єму. Поставити в тепле місце на 30 хв. Коли тісто заповнить весь об’єм форми, тоді можна паски випікати при температурі 180 градусів 40 хв.

Якщо верх пасочок не плануєте покривати глазур’ю, то перед випіканням змастіть жовтком, а прикраси з тіста — збитим білком.

Прикраси з тіста: змішати борошно, воду і дрібку солі. Замісити тісто. Із нього можна зліпити колоски, листочки, косички тощо.

Якщо хочете прикрасити верх пасочки глазур’ю, пропонуємо нашумілий рецепт глазурі.

Із желатином

Вона не кришиться при нарізанні, не липне до рук і має приємний зефірний смак. Її часто називають «живою» глазур’ю, бо залишається еластичною.

1 ч.л. швидкорозчинного желатину

200 г цукру

100 мл води (поділити на дві частини по 50 мл)

2 ч.л. лимонного соку

Залийте желатин 50 мл холодної води, перемішайте і залиште набухати (зазвичай на 10–15 хв., дивіться інструкцію на пакуванні).

У сотейник висипте цукор і додайте решту 50 мл води. Поставте на невеликий вогонь і, помішуючи, доведіть до повного розчинення цукру. Доводити до кипіння не обов’язково — головне, щоб кристали зникли. Зніміть сироп з вогню і додайте в нього набухлий желатин. Ретельно перемішайте до повного розчинення желатину в гарячій рідині. Почніть збивати масу міксером на високій швидкості. Спочатку суміш буде прозорою, але поступово почне біліти та ставати пишною, як густа сметана. На цьому етапі додайте лимонний сік. Збивайте близько 3–5 хв., поки маса стане білосніжною та досить густою.

Така глазур застигає досить швидко (через дію желатину). Наносити її потрібно на повністю охололу випічку відразу після збивання.

Посипання (цукрові кульки, горіхи, сухоцвіти) треба додавати миттєво після нанесення глазурі на випічку, бо за хвилину вона вже «схопиться» і декор не прилипне.

ЗАЙЧАТА

Хочете порадувати малечу — приготуйте великодніх кроликів.

250 мл молока

500 г борошна

яйце

2 ч.л. сухих або 15–18 г свіжих дріжджів

1 ч.л. солі

4 ст.л. цукру

2 ст.л. олії

50 г вершкового масла

У тепле молоко додати дріжджі, цукор, розмішати й залишити в теплому місці на 15 хв. Потім додати яйце, олію, сіль, м’яке вершкове масло, змішати віничком. Поступово додати просіяне борошно, замісити м’яке тісто. Поставити в тепло підійти на годину.

Коли тісто підійде, починаємо формувати кроликів.

Ділимо тісто на рівні частини, 10–13 колобків, дивлячись якого розміру зайчиків хочете. Кожен колобок ділимо на 3 частини: маленька — хвостик, велика — тіло, середня — голова. З самого великого колобка треба скачати ковбаску, закрутити равликом. Із ереднього (голова) формуємо овал, один кінчик витягуємо у вигляді краплі, до середини розрізаємо ножицями, (вушка). З самого маленького робимо кульку — це хвостик. Очі можна зробити із родзинок. Накрити, дати постояти хвилин 30, змастити жовтком + вода. Випікати в попередньо розігрітій до 180–200 духовці до золотавого кольору, 20–25 хв. (дивіться по своїй духовці).

Можна робити з маковою начинкою. Тіло зайчика розкачуємо в овал, змащуємо маковою начинкою, скачуємо в рулетик, закручуємо спіралькою.

Можна з корицею робити, цедру в тісто додати, варіантів багато.

Готувала та рецептами ділилася Леся БУШМА.