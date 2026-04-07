У народі прийнято більшість садово-городніх робіт виконати до Великодня. Передусім до свята намагаються висадити все, що не боїться легких нічних заморозків: цибулю та часник, моркву, петрушку, пастернак, горох і боби,

редиску та салат. Якщо весна рання і тепла, господарі пробують у Страсний тиждень впоратися ще й з посадкою картоплі.

У саду вигрібають останнє торішнє листя, вивозять сміття, щоб двір зустрів свято чистим. Дерева мають бути підрізані, а стовбури — побілені вапном. Найактивніші дні страсного тижня — понеділок–середа.

Чистий четвер — останній день для серйозних робіт. Багато хто вірить, що все посаджене в четвер буде «чистим», без хвороб і шкідників. У Страсну п’ятницю — на городні роботи категоричне табу. Велику суботу зазвичай присвячують кухні, але якщо залишилися дрібні справи, то дозволяються до обіду. Раніше вважали: якщо посіяти квіти саме в Страсну суботу, будуть особливо пахучими та яскравими.

Водночас варто враховувати, що Великдень цього року досить ранній, а отже, попри традиції, варто орієнтуватись передусім на погодні умови.