У квітні пенсіонери та одержувачі соціальних допомог отримають одноразову грошову доплату в розмірі 1500 грн — відповідну постанову ухвалено Урядом. Ця доплата належить тим, хто станом на 1 квітня отримує пенсію чи соціальну допомогу та відповідає умовам, визначеним постановою.

Для отримання грошової доплати звертатися до Пенсійного фонду України не потрібно. Вона буде автоматично виплачена окремою сумою на рахунок в банку або через відділення поштового зв’язку, тобто у спосіб, яким виплачується пенсія чи соціальна допомога, інформує ПФУ.

За умови, що розмір пенсій (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень) не перевищує 25950 грн (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність), доплата буде надана, зокрема, одержувачам:

— страхових пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника;

— страхових пенсій за вислугу років, спеціальних пенсій (держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, народним депутатам, науковцям, військовослужбовцям), за умови, що такі пенсіонери мають право на призначення пенсії за віком у солідарній системі;

— пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника, призначених військовослужбовцям, держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, народним депутатам, науковцям, громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також соціальних пенсій.

Водночас особам, які брали безпосередню участь у захисті України та членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) таких осіб, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС доплата надається незалежно від розміру пенсії.