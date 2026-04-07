Із 20 березня в Україні почала діяти програма кешбеку на пальне в межах «Національного кешбеку». Українці можуть отримувати часткову компенсацію вартості пального, придбаного на АЗС, які беруть участь у програмі.

Загалом у програмі вже майже 20 мереж автозаправок, де можна придбати пальне з кешбеком, інформує Урядовий портал:

Ukrnafta, WOG, OKKO, UPG, BRSM-Нафта, SOCAR, KLO, AMIC, Avantage7, BVS, MOTTO, CHIPO, Autotrans, БАРС, MANGO, Parallel, MARSHAL, RODNIK, MARTIN, RLS, СВОЇ/SUNOIL, Magnum Еnergy, 24/7.

Кешбек на пальне — це тимчасове рішення, яке має частково компенсувати зростання ціни безпосередньо споживачам.

Програма діятиме до 1 травня 2026 року.

На кожен літр пального нараховуватиметься кешбек:

— дизель — 15 відсотків;

— бензин — 10;

— автогаз — 5.

Максимальна сума кешбеку на пальне — до 1000 грн на місяць.

Водночас загальний ліміт у програмі «Національний кешбек» залишиться без змін — до 3000 грн на місяць.

Ті, хто вже користується програмою, отримуватимуть кешбек на пальне автоматично, жодних додаткових дій робити не потрібно.

Як зареєструватися

Для українців, які ще не беруть участь у «Національному кешбеку», реєстрація займе кілька хвилин.

Для цього потрібно відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів. Визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток у магазинах-учасниках програми. Установити або оновити застосунок «Дія», в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат «Національний кешбек» будь-якого банку-партнера. Оплачувати пальне підключеною до програми карткою. Кешбек нараховуватиметься автоматично і відображатиметься у застосунку «Дія» наступного дня.

Важливо: кешбек нараховується лише під час безготівкової оплати карткою, підключеною до програми, безпосередньо на АЗС. У разі купівлі пального наперед через мобільний застосунок або через паливний рахунок — кешбек не нараховується.

Кошти кешбеку можна витратити на оплату комунальних чи поштових послуг, книжки, продукти харчування та медикаменти українського виробництва, а також їх можна задонатити на благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ.

Продукти харчування українського виробництва за кошти кешбеку доступні в понад 20 торговельних мережах і на онлайн-майданчиках.