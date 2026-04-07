Із 20 березня в Україні почала діяти програма кешбеку на пальне в межах «Національного кешбеку». Українці можуть отримувати часткову компенсацію вартості пального, придбаного на АЗС, які беруть участь у програмі.
Загалом у програмі вже майже 20 мереж автозаправок, де можна придбати пальне з кешбеком, інформує Урядовий портал:
Ukrnafta, WOG, OKKO, UPG, BRSM-Нафта, SOCAR, KLO, AMIC, Avantage7, BVS, MOTTO, CHIPO, Autotrans, БАРС, MANGO, Parallel, MARSHAL, RODNIK, MARTIN, RLS, СВОЇ/SUNOIL, Magnum Еnergy, 24/7.
Кешбек на пальне — це тимчасове рішення, яке має частково компенсувати зростання ціни безпосередньо споживачам.
Програма діятиме до 1 травня 2026 року.
На кожен літр пального нараховуватиметься кешбек:
— дизель — 15 відсотків;
— бензин — 10;
— автогаз — 5.
Максимальна сума кешбеку на пальне — до 1000 грн на місяць.
Водночас загальний ліміт у програмі «Національний кешбек» залишиться без змін — до 3000 грн на місяць.
Ті, хто вже користується програмою, отримуватимуть кешбек на пальне автоматично, жодних додаткових дій робити не потрібно.
Як зареєструватися
Для українців, які ще не беруть участь у «Національному кешбеку», реєстрація займе кілька хвилин.
- Для цього потрібно відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів.
- Визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток у магазинах-учасниках програми.
- Установити або оновити застосунок «Дія», в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат «Національний кешбек» будь-якого банку-партнера.
- Оплачувати пальне підключеною до програми карткою. Кешбек нараховуватиметься автоматично і відображатиметься у застосунку «Дія» наступного дня.
Важливо: кешбек нараховується лише під час безготівкової оплати карткою, підключеною до програми, безпосередньо на АЗС. У разі купівлі пального наперед через мобільний застосунок або через паливний рахунок — кешбек не нараховується.
Кошти кешбеку можна витратити на оплату комунальних чи поштових послуг, книжки, продукти харчування та медикаменти українського виробництва, а також їх можна задонатити на благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ.
Продукти харчування українського виробництва за кошти кешбеку доступні в понад 20 торговельних мережах і на онлайн-майданчиках.
