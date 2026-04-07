Програма «Доступні ліки» розширюється: із квітня додалося 37 нових препаратів, інформує МОЗ. Міністерство затвердило оновлений перелік лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки». Це передбачено відповідним наказом, що набрав чинності з 31 березня.

До переліку додано нові препарати в різних дозуваннях, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи.

Загалом оновлений перелік програми налічує 748 позицій, зокрема:

— 621 лікарський засіб;

— 59 препаратів інсуліну;

— 32 комбіновані препарати;

— 36 найменувань медичних виробів (тест-смужки для глюкометрів).

Нові препарати за напрямами

Серцево-судинні захворювання (артеріальна гіпертензія, серцева недостатність):

Телпрес плюс (телмісартан + гідрохлортіазид), Індап (індапамід), Тиурекс (гідрохлортіазид), Верошпірон (спіронолактон), Торадів (торасемід), Ацекор Кардіо (ацетилсаліцилова кислота).

Інфекційні захворювання:

Оспамокс (амоксицилін), Трикасайд (метронідазол), Уніфлокс (офлоксацин), Ципронекс (ципрофлоксацин).

Психічні та поведінкові розлади:

Есциталопрам, Есциталопрам Тева, Асіталокс (есциталопрам), Кветирон, Кветіпін (кветіапін).

Епілепсія:

Левеніум (леветирацетам).

Хвороба Паркінсона:

Левоком ретард Асіно (леводопа + карбідопа).

Цукровий діабет:

Метафора®-SR, Метформін (метформін).

Захворювання органів дихання:

Вентолін Евохалер (сальбутамол).

Офтальмологічні захворювання (глаукома):

Пролатан, Унілат, Ксалоптик Еко (латанопрост).

Мігрень:

Мігренет (суматриптан).

Вагітність (профілактика):

Фолієва кислота Астра (фолієва кислота).

Онкологічні захворювання (злоякісні новоутворення молочної залози):

Аралет (летрозол), Екземарин (екземестан).

Відпуск нових препаратів в аптеках за електронним рецептом розпочато з 31 березня 2026 року.

Повний перелік лікарських засобів та медичних виробів за програмою «Доступні ліки» можна переглянути за посиланням: https://cutt.ly/2tUCYl6K

Розширення програми — один із ключових кроків для підвищення доступності лікування для пацієнтів із хронічними захворюваннями.

У пріоритеті держави залишається боротьба із серцево-судинними захворюваннями, які є основною причиною смертності в Україні. Саме тому програму доповнюють препаратами, що забезпечують комплексне лікування, зокрема з урахуванням поєднання таких станів, як серцево-судинні хвороби, діабет і захворювання дихальної системи.