Програма «Доступні ліки» розширюється: із квітня додалося 37 нових препаратів, інформує МОЗ. Міністерство затвердило оновлений перелік лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки». Це передбачено відповідним наказом, що набрав чинності з 31 березня.
До переліку додано нові препарати в різних дозуваннях, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи.
Загалом оновлений перелік програми налічує 748 позицій, зокрема:
— 621 лікарський засіб;
— 59 препаратів інсуліну;
— 32 комбіновані препарати;
— 36 найменувань медичних виробів (тест-смужки для глюкометрів).
Нові препарати за напрямами
Серцево-судинні захворювання (артеріальна гіпертензія, серцева недостатність):
Телпрес плюс (телмісартан + гідрохлортіазид), Індап (індапамід), Тиурекс (гідрохлортіазид), Верошпірон (спіронолактон), Торадів (торасемід), Ацекор Кардіо (ацетилсаліцилова кислота).
Інфекційні захворювання:
Оспамокс (амоксицилін), Трикасайд (метронідазол), Уніфлокс (офлоксацин), Ципронекс (ципрофлоксацин).
Психічні та поведінкові розлади:
Есциталопрам, Есциталопрам Тева, Асіталокс (есциталопрам), Кветирон, Кветіпін (кветіапін).
Епілепсія:
Левеніум (леветирацетам).
Хвороба Паркінсона:
Левоком ретард Асіно (леводопа + карбідопа).
Цукровий діабет:
Метафора®-SR, Метформін (метформін).
Захворювання органів дихання:
Вентолін Евохалер (сальбутамол).
Офтальмологічні захворювання (глаукома):
Пролатан, Унілат, Ксалоптик Еко (латанопрост).
Мігрень:
Мігренет (суматриптан).
Вагітність (профілактика):
Фолієва кислота Астра (фолієва кислота).
Онкологічні захворювання (злоякісні новоутворення молочної залози):
Аралет (летрозол), Екземарин (екземестан).
Відпуск нових препаратів в аптеках за електронним рецептом розпочато з 31 березня 2026 року.
Повний перелік лікарських засобів та медичних виробів за програмою «Доступні ліки» можна переглянути за посиланням: https://cutt.ly/2tUCYl6K
Розширення програми — один із ключових кроків для підвищення доступності лікування для пацієнтів із хронічними захворюваннями.
У пріоритеті держави залишається боротьба із серцево-судинними захворюваннями, які є основною причиною смертності в Україні. Саме тому програму доповнюють препаратами, що забезпечують комплексне лікування, зокрема з урахуванням поєднання таких станів, як серцево-судинні хвороби, діабет і захворювання дихальної системи.
