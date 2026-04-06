Кабмін ухвалив рішення щодо розширення доступу до безоплатних послуг із зубопротезування та планової стоматологічної допомоги, інформує Урядовий портал.

Відтепер право на такі безоплатні послуги матимуть люди з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, а також люди, віднесені до категорії 1 постраждалих, зокрема, на променеву хворобу. Програма запрацювала у 2024 році та спочатку охоплювала військовослужбовців і ветеранів російсько-української війни.

Торік програму суттєво розширили. Тоді до неї включили військовослужбовців-іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, розвідувальному органі Міноборони, Державній спеціальній службі транспорту та Нацгвардії, а також — людей, які пережили полон.

Наразі отримати послуги із зубопротезування (пакет №66) можна у 207 місцях надання медичних послуг по всій країні. Планова стоматологічна допомога (пакет №67) доступна у 518 закладах. Обрати медзаклад можна за цим посиланням: https://nszu.gov.ua/dashboards/elektronna-karta-misc-nadannia-poslug-za-programoiu

Як скористатися послугою

Звернутися до медичного закладу, який має договір із НСЗУ на відповідний пакет послуг (№66 — зубопротезування або №67 — стоматологічна допомога).

Отримати направлення від стоматолога.

Подати копії та пред’явити оригінали необхідних документів: паспорт, РНОКПП та відповідне посвідчення (УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовий квиток або посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи).

Написати заяву на отримання послуг.