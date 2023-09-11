Ця довідка повинна містити інформацію про документи, які підтверджують безпосередню участь особи у відповідних заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України. Саме вона стане основою для присвоєння статусу УБД, запевняє Міноборони.

Таким чином буде значно полегшено та пришвидшено доступ до передбачених законодавством пільг і гарантій захисникам і захисницям, які боронили й боронять незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.