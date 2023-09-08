Цей рецепт мені дістався від свекрухи, і ось уже понад 30 років щороку готую таку аджику для своєї родини! Закуска чудово зберігається за кімнатної температури. Аджика виходить гострою, красивого яскраво-червоного кольору, з насиченим смаком і приголомшливим ароматом часнику та перцю.

(Виходить 4 л)

2 кг помідорів

2 кг солодкого червоного перцю

400 г часнику

400 г гострого червоного перцю

80—100 г солі

150 г цукру

100 мл оцту (9%)

Усі овочі зважую в неочищеному вигляді. У томатів вирізаю плодоніжки, перець і часник чищу, довільно нарізаю. Всі продукти пропускаю через м’ясорубку із середньою решіткою. Когось може здивувати велика кількість гострого перцю та часнику, але, повірте мені, вже були такі, хто додавав лише одну-дві перчинки або меншу кількість часнику, і тільки коли приготували точно за рецептом, зрозуміли, наскільки це смачніше!

Викладаю овочі в каструлю (5 л). Виходить дуже густа маса, якщо брати м’ясисті помідори. Ставлю на вогонь, мішую, доводжу до кипіння. Додаю сіль, цукор і оцет. Перемішую, знову доводжу до кипіння, зменшую нагрів до нижче середнього і, періодично помішуючи, кип’ячу до моменту, поки аджика почне розділятися на густу та рідку маси — густа частина осяде на дно каструлі, а на поверхні буде сік, у цей момент її можна розливати по банках. Процес варки зазвичай триває 25—30 хв., не більше. Одразу розливаю в стерилізовані банки, закриваю під ключ. Перш ніж наповнювати чергову банку, добре перемішайте аджику, бо вона осідає на дно. Банки потрібно перевернути на кришки та залишити до повного охолодження, накривати не треба.

Хочу звернути вашу увагу на те, що я хоч і готую цю аджику за тим самим рецептом, але щоразу доводжу її до свого смаку, оскільки помідори бувають солодкі або кисліші, так само й болгарський перець — буває дуже солодкий, а буває ні.

Богдана КАСЬКІВ. м. Івано-Франківськ.