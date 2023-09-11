Для максимального захисту від кору необхідно отримати дві дози вакцини. Згідно з українським Національним календарем профілактичних щеплень, перше щеплення роблять дитині в 12 місяців, а в 6 років — планово проводять друге. Якщо дитина не отримала першу чи другу дози вакцини КПК (від кору, паротиту і краснухи) за графіком, їй треба якнайшвидше надолужити пропущені щеплення, наголошують у МОЗ.

КОЛИ САМЕ ДИТИНІ ПОТРІБЕН НЕГАЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБИ І ЯК ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧИТИ

Дитині виповнилося 12 місяців — час робити планове щеплення КПК. Дитина, старша 1 року, не отримала першу дозу вакцини КПК — негайно надолужте пропущене. У віці 6 років — це час планової вакцинації другою дозою КПК. Пропустила планове щеплення другою дозою в 6 років — негайно надолужте пропущене. Дитині 6 та більше років, і вона не має жодного щеплення КПК — потрібні два щеплення з інтервалом не менше одного місяця.

Ви не пам’ятаєте, чи робилдитині щеплення КПК, і не маєте документальних підтверджень — варто зробити два щеплення з інтервалом не менше одного місяця.

Якщо в дорослих і підлітків (або в батьків підлітків) є сумніви щодо того, чи хворіли вони на кір або чи були вакциновані проти нього, варто зробити щеплення. Підлітки можуть щепитися КПК безоплатно до 18 років.

Дорослі можуть отримати щеплення проти кору лише власним коштом. Зазвичай схема імунізації передбачає введення двох доз вакцини КПК із мінімальним інтервалом у 28 днів.

Якщо впевнені, що хворіли на кір, чи маєте антитіла до нього, вакцинація може не проводитися.