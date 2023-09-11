КАРТОПЛЯ

Викопану картоплю не закладайте відразу в холодний льох, інакше можете швидко позбутися всього врожаю. Організуйте йому лікувальний період. Розсипте в добре провітрюваному приміщенні або під навісом шаром у 2—3 бульби. Ту частину бульб, яку плануєте залишити для їжі, прикрийте ганчір’ям або чорним спанбондом, щоб не позеленіли. Бульби для посадки можна не вкривати.

Якщо середньодобова температура становить близько 15 градусів, лежати картоплі потрібно 20 днів. Якщо 10 — 30 діб. За цей час себе виявлять заражені екземпляри, а на решті заживуть дрібні пошкодження.

БУРЯК

Поспішати зі збиранням пізніх сортів не варто: в недозрілих коренеплодах не встигають накопичитися вітаміни і через тонку шкірку скорочується термін зберігання. Але й затягувати не слід, аби переспілі плоди не стали волокнистими та непридатними для тривалого зберігання. Визначити, що буряк дозрів, можна за двома основними ознаками:

✔ вага та розмір коренеплодів мають бути характерними для сорту;

✔ листя починає жовтіти і стає тонким біля основи.

Звертайте увагу навіть на погоду. Пам’ятайте, що прибрати коренеплоди потрібно до того, як настануть заморозки, інакше врожай не зберігатиметься. Збирайте буряки в суху погоду, але не вдаряйте й не кидайте на землю. Бадилля обрізуйте ножем так, щоб залишалися пеньки висотою 1—1,5 см, Перед закладанням на зберігання просушіть коренеплоди 3—4 год. просто на землі (якщо сонячно) або 2—3 дні — в добре провітрюваному приміщенні. Відсортуйте врожай. Великі та дрібні намагайтеся з’їсти насамперед. Для тривалого зберігання відкладіть буряки середнього розміру. Зберігайте в льосі при температурі від 0 до 2 градусів і вологості 90 відсотків. Можна поставити буряки в ящиках на піддони або розсипати поверх картоплі. Ще добре зберігаються, якщо пересипати піском.

МОРКВА

Як і у випадку з буряком, важливо вибрати правильний момент для збирання моркви пізніх сортів. Якщо коренеплоди не закінчили зростання — погано зберігатимуться через тонку шкірку. Перезрілі розтріскуються, грубішають, втрачають поживні речовини.

Якщо стоїть суха погода, можна дати моркві посидіти в землі. За вологої — терміново збирайте врожай, інакше коренеплоди розтріскаються.

Підкопуйте рослини вилами, щоб не пошкодити. Бадилля обріжте по плічка. Покладіть на просушування під навіс або в добре провітрюване приміщення. Пошкоджені некрасиві коренеплоди постарайтеся використовувати відразу.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.