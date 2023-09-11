Легка пісна чи вегетаріанська страва, яку їдять із задоволенням також любителі м’яса.

(На 7—8 котлет)

Фарш:

500 г очищених кабачків

120 г круглого рису (сухого)

невелика цибулина

0,5 чайної ложки солі

дрібка чорного меленого перцю

0,5 чайної ложки часникового порошку

панірувальні сухарі

олія

Начинка:

200 г печериць

невелика цибулина

чверть чайної ложки солі

Гриби та цибулину для начинки дрібно нарізати. Обсмажити цибулю в олії до золотавості, додати гриби, смажити до випаровування вологи. Посолити, перемішати, зняти з вогню.

Кабачки дрібно натерти, трохи посолити, перемішати. Дати постояти до виділення соку, ретельно віджати. Натерти до них цибулину. Додати варений і охолоджений рис, він має бути клейким. Посолити за смаком, поперчити, всипати часник, перемішати.

Вологими руками сформувати плескач, викласти столову ложку начинки, защипнути, сформувати котлету, запанірувати в сухарях. Зліпити всі котлети. Обсмажити в олії до рум’яності. Готувати на вогні нижче середнього, близько 5 хв. з обох боків. Викласти на паперовий рушник.